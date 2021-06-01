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Скандальная блогерша с друзьями устроила разгром в отеле Киева (фото)

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Блогер, Киев
Фото: Скриншот | Блогерша ttiisshhiinnaa на фоне полицейских в отеле Киева

Полиция задержала нетрезвого парня, который, по словам блогерши, разломал кровать в апартаментах. 

Киевская блогерша под ником "ttiisshhiinnaa" с компанией устроила разгром в номере отеля, где устроили вечеринку. Она опубликовала кадры на своей странице в Instagram

Девушка разместила несколько сториз, на которых вместе с друзьями выпивала и развлекалась в отеле. Блогерша подчеркнула, что они сняли два номера. На кадрах можно заметить изрисованные стены и зеркало в ванной, залитый водой пол, перевернутую мебель. Как она призналась на камеру, молодой человек по имени Сергей сломал кровать, которая ему "не понравилась". Кроме того, в одном из роликов молодые люди пытались повесить на место телевизор, который в итоге окончательно упал. По словам девушки, она вместе с Сергеем спала в другой комнате, а разруху устроили ее друзья.

Утром в номер ворвались сначала охранники компании "Сириус", а затем и полиция. В итоге Сергея заковали в наручники "для безопасности" и увезли в районное отделение Нацполиции. Как утверждает автор видеороликов, молодого человека избили ногами, после чего на лице появилась гематома.  

Блогерша, отель
Блогерша сделала селфи в разрисованной ванной
Блогерша, отель
Разрисованные стены в ванной отеля
Блогерша, отель
Сломанная кровать в номере
Блогерша, отель
Друзья блогерши уронили плазму в номере
Блогерша, отель
Друзья блогерши делают селфи с огнетушителем
Блогерша, отель
Разгромленный номер отеля, где отдыхала блогерша
Блогерша, отель
Полиция задержала Сергея
Блогерша, отель
Блогерша, отель
Блогерша, отель
Блогерша, отель
Блогерша, отель
Блогерша, отель
Блогерша, отель

"Ход событий такой: мы сняли два номера, один полностью раз*бали. Но не мы с Сережей — мы с Сережей спим, тут заламывается "Сириус", шесть типов, я голая лежу", — отметила ttiisshhiinnaa в сториз. 

Ранее блогерша уже попадала в подобный скандал в жилом комплексе "Комфорт Таун". Она решила отомстить владельцу квартиры, который якобы выселил ее раньше времени, а потому забросала помещение яйцами, мукой и мусором, разорвала также шторы и тюли, разлила в ванной лак для ногтей. До этого она также стреляла из пистолета на заправке.

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Писали также, как итальянец прославился в соцсетях, высмеяв бесполезные лайфхаки блогеров. 21-летний Хаби Ламе завоевал мировую популярность меньше, чем за месяц. 

Блогер Ивангай обвинил Юрия Дудя в том, что тот "вырезал главный месседж" интервью. По его словам, при монтаже убрали его слова о его родственниках, которые стали жертвами голодомора и НКВД. 