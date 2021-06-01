Скандальная блогерша с друзьями устроила разгром в отеле Киева (фото)

Полиция задержала нетрезвого парня, который, по словам блогерши, разломал кровать в апартаментах.

Киевская блогерша под ником "ttiisshhiinnaa" с компанией устроила разгром в номере отеля, где устроили вечеринку. Она опубликовала кадры на своей странице в Instagram.

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Девушка разместила несколько сториз, на которых вместе с друзьями выпивала и развлекалась в отеле. Блогерша подчеркнула, что они сняли два номера. На кадрах можно заметить изрисованные стены и зеркало в ванной, залитый водой пол, перевернутую мебель. Как она призналась на камеру, молодой человек по имени Сергей сломал кровать, которая ему "не понравилась". Кроме того, в одном из роликов молодые люди пытались повесить на место телевизор, который в итоге окончательно упал. По словам девушки, она вместе с Сергеем спала в другой комнате, а разруху устроили ее друзья.

Утром в номер ворвались сначала охранники компании "Сириус", а затем и полиция. В итоге Сергея заковали в наручники "для безопасности" и увезли в районное отделение Нацполиции. Как утверждает автор видеороликов, молодого человека избили ногами, после чего на лице появилась гематома.

[ + – ] Блогерша сделала селфи в разрисованной ванной [ + – ] Разрисованные стены в ванной отеля [ + – ] Сломанная кровать в номере [ + – ] Друзья блогерши уронили плазму в номере [ + – ] Друзья блогерши делают селфи с огнетушителем [ + – ] Разгромленный номер отеля, где отдыхала блогерша [ + – ] Полиция задержала Сергея

"Ход событий такой: мы сняли два номера, один полностью раз*бали. Но не мы с Сережей — мы с Сережей спим, тут заламывается "Сириус", шесть типов, я голая лежу", — отметила ttiisshhiinnaa в сториз.

Ранее блогерша уже попадала в подобный скандал в жилом комплексе "Комфорт Таун". Она решила отомстить владельцу квартиры, который якобы выселил ее раньше времени, а потому забросала помещение яйцами, мукой и мусором, разорвала также шторы и тюли, разлила в ванной лак для ногтей. До этого она также стреляла из пистолета на заправке.

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