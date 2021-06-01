Скандальна блогерка з друзями влаштувала розгром у готелі Києва (фото)

Поліція затримала нетверезого хлопця, який, за словами блогерки, розламав ліжко в апартаментах.

Київська блогерка під ніком "ttiisshhiinnaa" з компанією влаштувала розгром у номері готелю, де влаштували вечірку. Вона опублікувала кадри на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина розмістила кілька сторіз, на яких разом із друзями випивала і розважалася в готелі. Блогерка підкреслила, що вони зняли два номери. На кадрах можна помітити обмальовані стіни та дзеркало у ванній, залиту водою підлогу, перевернуті меблі. Як вона зізналася на камеру, молодик на ім'я Сергій зламав ліжко, яке йому "не сподобалося". Крім того, в одному з роликів молоді люди намагалися повісити на місце телевізор, який зрештою остаточно впав. За словами дівчини, вона разом із Сергієм спала в іншій кімнаті, а розруху влаштували її друзі.

Вранці в номер увірвалися спочатку охоронці компанії "Сіріус", а потім і поліція. Внаслідок Сергія закували в наручники "для безпеки" та відвезли до районного відділку Нацполіції. Як стверджує автор відеороликів, молодика побили ногами, після чого на обличчі з'явилася гематома.

[ + – ] Блогерка зробила селфі в розмальованій ванній [ + – ] Розмальовані стіни у ванній готелю [ + – ] Зламане ліжко в номері [ + – ] Друзі блогерки впустили плазму в номері [ + – ] Друзі блогерки роблять селфі з вогнегасником [ + – ] Розгромлений номер готелю, де відпочивала блогерка [ + – ] Поліція затримала Сергія

"Хід подій такий: ми зняли два номери, один повністю роз*бали. Але не ми із Сергієм — ми із Сергієм спимо, тут заламується "Сіріус", шість типів, я гола лежу", — зазначила ttiisshhiinnaa в сторіз.

Раніше блогерка вже потрапляла в подібний скандал у житловому комплексі "Комфорт Таун". Вона вирішила помститися власникові квартири, який нібито виселив її завчасно, а тому закидала приміщення яйцями, борошном і сміттям, розірвала також штори і тюль, розлила у ванній лак для нігтів. До цього вона також стріляла з пістолета на заправці.

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