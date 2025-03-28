Более миллиона гривен: блогер Волошин рассказал, что у него украли в Польше (фото)

Украинский блогер Александр Волошин рассказал, что именно у него украли в Польше накануне. Звезду сети, по его словам, ограбили более чем на миллион гривен.

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Об этом он рассказал в своем Instagram 28 марта.

Волошин признался, что, придя домой, он заметил, что на первом этаже дома совсем не было беспорядка, а лишь открытые шкафы.

Блогер предположил, что грабители могли знать, где именно он хранит ценные вещи — в своем кабинете. Именно в нем был беспорядок и следы грабителей.

Александр Волошин рассказал о последствиях ограбления Фото: скріншот

В частности, Волошин раскрыл, что у него исчезло 3000 злотых (около 30 тысяч гривен), часы Rolex за 22 тысячи евро (более миллиона гривен), 5 тысяч долларов (около 200 тысяч гривен), телефон, документы на виллу на Бали, украинский и заграничный паспорта. Грабители забрали из кабинета сейф, в котором были все эти вещи.

Александр Волошин рассказал о последствиях ограбления Фото: скріншот

"В сейфе был загранпаспорт. Основная проблема — это загранпаспорт. Украинский паспорт восстанавливается, а заграничный — я не восстановлю", — отметил блогер.

Волошина ограбили

В конце марта 2025 года блогер, который сейчас живет в Польше, опубликовал кадры, на которых показал, как в его арендованном доме работают местные правоохранители. Волошин рассказал, что работает со следователями и полицией, которые провели осмотр дома и зафиксировали факт ограбления.

В частности, блогер добавил, что если бы инцидент произошел на несколько месяцев раньше, то было бы хуже, ведь тогда он переживал депрессию.

Отметим, что летом 2021 года Волошин ради пранка подарил ребенку iPhone, который потом забрал. Впоследствии блогер сказал, что вся эта ситуация была постановкой, а "актеры" были в курсе "сценария".

Напомним, в ноябре 2025 стало известно, что Александр Волошин купил виллу на Бали.

Также Фокус писал о скандале со сбором Волошина на помощь пострадавшим в результате обстрела "Охматдета" летом 2024 года, после чего блогер уехал за границу.