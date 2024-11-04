"Мечтала моя мама": блогер Волошин купил виллу на Бали (видео)

Блогер Александр Волошин, который несколько месяцев назад выехал из Украины в Испанию, похвастался покупкой недвижимости на Бали. Ранее на вилле жила украинская блогерша Влада Гармаш.

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Блогер и бизнес-коуч Александр Волошин, который в августе 2024 года выехал из Украины за границу, похвастался покупкой виллы на Бали. Об этом он сообщил на своем аккаунте в TikTok.

Пост Волошина о покупке виллы

Изначально Волошин сообщил, что находится в Польше, потом он выехал в Испанию и заявил, что не вернется в Украину.

"Как сказала бы моя мама: "я и мечтать о таком не могла". Александр Олегович купил виллу на Бали. А купил я эту виллу не только потому, что мечтал, но и потому, что мечтала моя мама. А я понимаю, что это просто цель, которая стоит вот столько денег, и для того чтобы эти деньги заработать, нужно совершить вот такие и такие действия", — сообщил блогер и рассказал про свой путь к успеху.

Судя по последним сториз в соцсетях блогера, с ним на Бали также находятся его родители.

На вилле, которую приобрел Волошин, вероятно ранее проживала Влада Гармаш, блогерша, которая называет себя "экспертом по продажам в Instagram". Средняя стоимость такой недвижимости обойдется владельцу примерно в 120 тысяч долларов.

Влада Гармаш показывает виллу на Бали

Влада Гармаш показывала видео с виллой в мае 2024 года. Обстановка, в частности оригинальные светильники и расположение бассейна очень напоминает обстановку на вилле, которую приобрел Волошин.

Что известно об отъезде Александра Волошина

О выезде из Украины он сообщил в августе, подтвердив слухи о своем отъезде. Волошин заявлял, что находится в Испании и сообщал о намерении открывать ФЛП, чтобы строить жизнь в новой стране и платить налоги там. Волошин также заявил, что не считает себя предателем и "немало делает, приближая победу в Украине".

Волошин заявил, что их Украины уехал, потому что ему якобы стали поступать угрозы. "Я начал получать угрозы от военных. Сразу скажу, что возвращаться не планирую. Мои люди меня поддержали. Каждый человек имеет право делать то, что он думает, и то, что он хочет. Мы должны это принять и двигаться дальше", — сказал в свое оправдание блогер.

Вскоре после переезда на Бали Александр Волошин рассказал, что якобы помирился со своей бывшей женой, певицей Анной Тринчер.