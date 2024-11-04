"Мріяла моя мама": блогер Волошин купив віллу на Балі (відео)

Блогер Олександр Волошин, який кілька місяців тому виїхав з України до Іспанії, похвалився купівлею нерухомості на Балі. Раніше на віллі жила українська блогерка Влада Гармаш.

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Блогер і бізнес-коуч Олександр Волошин, який у серпні 2024 року виїхав із України за кордон, похвалився купівлею вілли на Балі. Про це він повідомив на своєму акаунті в TikTok.

Пост Волошина про купівлю вілли

Спочатку Волошин повідомив, що перебуває в Польщі, потім він виїхав до Іспанії і заявив, що не повернеться в Україну.

"Як сказала б моя мама: "я і мріяти про таке не могла". Олександр Олегович купив віллу на Балі. А купив я цю віллу не тільки тому, що мріяв, а й тому, що мріяла моя мама. А я розумію, що це просто мета, яка коштує ось стільки грошей, і для того, щоб ці гроші заробити, потрібно зробити ось такі й такі дії", — повідомив блогер і розповів про свій шлях до успіху.

Судячи з останніх сториз у соцмережах блогера, з ним на Балі також перебувають його батьки.

На віллі, яку придбав Волошин, імовірно, раніше проживала Влада Гармаш, блогерка, яка називає себе "експерткою з продажу в Instagram". Середня вартість такої нерухомості обійдеться власнику приблизно у 120 тисяч доларів.

Влада Гармаш показує віллу на Балі

Влада Гармаш показувала відео з віллою в травні 2024 року. Обстановка, зокрема оригінальні світильники і розташування басейну дуже нагадує обстановку на віллі, яку придбав Волошин.

Що відомо про від'їзд Олександра Волошина

Про виїзд з України він повідомив у серпні, підтвердивши чутки про свій від'їзд. Волошин заявляв, що перебуває в Іспанії і повідомляв про намір відкривати ФОП, щоб будувати життя в новій країні і платити податки там. Волошин також заявив, що не вважає себе зрадником і "чимало робить, наближаючи перемогу в Україні".

Волошин заявив, що з України виїхав, тому що йому нібито почали надходити погрози. "Я почав отримувати погрози від військових. Відразу скажу, що повертатися не планую. Мої люди мене підтримали. Кожна людина має право робити те, що вона думає, і те, що вона хоче. Ми маємо це прийняти і рухатися далі", — сказав на своє виправдання блогер.

Незабаром після переїзду на Балі Олександр Волошин розповів, що нібито помирився зі своєю колишньою дружиною, співачкою Анною Трінчер.