Александр Волошин сообщил, что помирился с Анной Тринчер

Отметим, что Тринчер и Волошин находились в отношениях 3 года. В 2022 году они поженились. Уже в 2023 году певица сообщила о разводе с блогером.

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Блогер Александр Волошин, который уехал за границу и сейчас находится на Бали, сообщил, что примирился со своей бывшей женой, певицей Анной Тринчер. Об этом он рассказал у себя на странице в Инстаграм.

Александр рассказал, что давно хотел рассказать новость подписчикам, но не чувствовал того, что настало на нее время, однако сейчас понимает, что это необходимо озвучить. Так, по словам Волошина, он наконец-то помирился с Анной Тринчер. Он добавил, что это произошло благодаря Ане, по его словам, певица прислала ему медитацию, после которой началось немало изменений и трансформаций в его жизни.

Волошин о примирении с Анной Тринчер Фото: скрин

"Можете представить, какую роль этот человек до сих пор играет в моей жизни?" — написал блогер.

Волошин не рассказал деталей, однако намекнул, что паре удалось наладить отношения после развода. Сама же Анна пока никак не прокомментировала примирение с бывшим.

Стоит заметить, что в сентябре певица комментировала выезд Александра Волошина за границу. Тогда Анна заявила, что писала Александру и даже звонила по телефону, но не получила ответа.

Напомним, ранее мы писали, что Рамина Эсхакзай заявила, что Александра Волошина могут объявить в международный розыск.

Кроме этого, Фокус писал, что известная блогерша стала на защиту Александра Волошина и Тани Пренткович.