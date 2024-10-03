Рамина Эсхакзай заявила, что Александра Волошина могут объявить в международный розыск

Рамина Эсхакзай решила не останавливаться на собственном расследовании и обратилась в правоохранительные органы, чтобы они привлекли блогера к ответственности.

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Блогер Рамина Эсхакзай заявила, что полиция начала проверку доказательств по факту побега за границу блогера Александра Волошина, который выехал из Украины в конце августа 2024 года. Об этом она заявила в программе "Утро в большом городе".

Так, по ее словам, проведя собственное расследование в отношении Александра Волошина и собрав достаточно доказательств о его незаконном выезде за пределы Украины, она передала всю собранную информацию правоохранительным органам. Сейчас, по ее словам, полиция работает над доказательствами и проверяет их.

Рамина заявила, что она уверена в своих доказательствах и убеждена, что она права, поэтому она хочет, чтобы это дело дошло до конца и за Александра Волошина взялись правоохранительные органы. Кроме этого, она заявила, что вполне вероятно, Волошина могут объявить в международный розыск.

"Поскольку такой блогер как Александр Волошин привык, скажем так, шутить, пранковать своих друзей, а когда это касается СБУ, полиции и нашего государства, то это может грозить ему международным розыском. Надо знать границы, где можно шутить, а где нет, особенно, когда ты знаешь, что ты врешь", — прокомментировала журналистка.

Что известно о выезде Александра Волошина за границу

В июле 2024 года Александр Волошин стал фигурантом скандала из-за своего заявления, что надо договариваться с Россией. После этого блогера внесли в базу "Миротворец", где его обвинили в пропаганде и сотрудничестве со страной агрессором.

Уже через несколько дней Волошин оскандалился со средствами, которые он собирал на больницу "Охматдет", пострадавшую от ракетного удара РФ.Блогера обвинили в краже денег.

Впоследствии появились слухи, что Александр Волошин выехал за границу, которые вскоре подтвердил сам блогер. Тогда Волошин заявил, что находится в Польше. Однако по последней информации из его социальных сетей сейчас он решил остановиться в Валенсии (Испания).

После новости о выезде Волошина журналистка Рамина Эсхакзай решила провести свое расследование в котором рассказала, что Волошин готовился к побегу задолго до этого, кроме этого, она заявила, что блогер пересек границу благодаря коррупционным схемам.

Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер впервые прокомментировала побег Александра Волошина за границу.