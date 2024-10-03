Раміна Есхакзай заявила, що Олександра Волошина можуть оголосити у міжнародний розшук

Раміна Есхакзай вирішила не зупинятися на власному розслідуванні і звернулася до правоохоронних органів, щоб вони притягнули блогера до відповідальності.

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Блогерка Раміна Есхакзай заявила, що поліція розпочала перевірку доказів стосовно факту втечі за кордон блогера Олександра Волошина, який виїхав з України наприкінці серпня 2024 року. Про це вона заявила у програмі "Ранок у великому місті".

Так, за її словами, провівши власне розслідування стосовно Олександра Волошина і зібравши достатньо доказів про його незаконний виїзд за межі України, вона передала всю зібрану інформацію правоохоронним органам. Наразі, за її словами, поліція працює над доказами та перевіряє їх.

Раміна заявила, що вона впевнена у своїх доказах і переконана, що вона права, тому вона хоче аби ця справа дійшла до кінця і за Олександра Волошина взялися правоохоронні органи. Крім цього, вона заявила, що цілком ймовірно, Волошина можуть оголосити у міжнародний розшук.

"Оскільки такий блогер як Олександр Волошин звик, скажемо так, жартувати, пранкувати своїх друзів, а коли це стосується СБУ, поліції і нашої держави, то це може загрожувати йому міжнародним розшуком. Треба знати межі, де можна жартувати, а де ні, особливо, коли ти знаєш, що ти брешеш", — прокоментувала журналістка.

Що відомо про виїзд Олександра Волошина за кордон

У липні 2024 року Олександр Волошин став фігурантом скандалу через свою заяву, що треба домовлятися з Росією. Після цього блогера внесли в базу "Миротворець", де його звинуватили в пропаганді та співпраці з країною-агресором.

Вже через кілька днів Волошин оскандалився з коштами, які він збирав на лікарню "Охматдит", яка постраждала від ракетного удару РФ. Блогера звинуватили в крадіжці грошей.

Згодом з’явилися чутки, що Олександр Волошин виїхав за кордон, які невдовзі підтвердив сам блогер. Тоді Волошин заявив, що перебуває в Польщі. Однак за останньою інформацією із його соціальних мереж, наразі він вирішив зупинитися у Валенсії (Іспанія).

Після новини про виїзд Волошина журналістка Раміна Есхакзай вирішила провести своє розслідування, в якому розповіла, що Волошин готувався до втечі задовго до цього, крім цього, вона заявила, що блогер перетнув кордон завдяки корупційним схемам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер вперше прокоменутвала втечу Олександра Волошина за кордон.