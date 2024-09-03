Анна Трінчер вперше прокоменутвала втечу Олександра Волошина за кордон

Анна Трінчер рік була у шлюбі з Олександром Волошиним. Зірка стверджує, що "абсолютно втратила зв'язок" з блогером.

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Українська співачка Анна Трінчер, яка була одружена з блогером Олександром Волошиним вперше висловилася про виїзд ексчоловіка за кордон після скандалу з грошима для Охматдиту. Подробицями співачка поділилася в програмі "Тур зірками" на Люкс ФМ!.

Зокрема, співачка зізналася, що не підтримує відносини з колишнім чоловіком, однак, коли в його житті почалися проблеми, вона все ж написала йому і навіть телефонувала, але відповіді від нього так і не отримала.

"Я чесно кажучи, абсолютно втратила зв’язок з Сашею. Якось розійшлися наші шляхи, на жаль. Коли в нього сталася уся ця ситуація десь в інтерв’ю мені траплялися нарізки, що я його не підтримала, хоча я йому написала в Тік-тоці. Написала в Телеграмі. І навіть набрала. Але я не отримала відповіді. Можливо через якісь його власні внутрішні конфлікти зі мною. Тому я абсолютно нічого не знаю", — відповіла Анна Трінчер.

Співачка також зізналася, що попри розлучення і розрив стосунків з Олександром Волошиним, вона досі підтримує відносини з його родиною. Анна Трінчер зізналася, що спілкується з мамою Волошина.

"Я виключно, наразі, що стосується мого чоловіка колишнього, я підтримую зв’язок з його прекрасною родиною, з мамою. Ми періодично переписуємось і підтримуємо один одного", — відповіла співачка.

Зауважимо, що Олександр Волошин у липні 2024 року потрапив у скандал з висловлюваннями про перемовини з Росією, в яких заявив, що треба домовлятися. Після цього Волошина внесли в базу "Миротворець", де його звинуватили в пропаганді та співпраці з країною агресором.

Вже через кілька днів Волошин почав фігурувати в іншому скандалі, який стосувався грошей. Зокрема, після обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" в Києві, блогер відкрив банку та оголосив збір для лікарні. У результаті він зібрав 5 мільйонів гривень. Вже через кілька днів Волошин сказав, що ці гроші не буде віддавати лікарні і зник з соціальних мереж. Вже після блогер заявив, що вирішив віддати гроші дітям, які лікувалися в Охматдиті. Але все ж блогера звинуватили в крадіжці грошей. Тоді він показав детальний звіт, куди поділися гроші. Але ситуація набула неабиякого резонансу.

Потім Волошин заявив, що йому почали погрожувати та переслідувати його. Згодом з’явилися чутки, що Олександр Волошин виїхав за кордон, які невдовзі підтвердив сам блогер.