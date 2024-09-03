Анна Тринчер впервые прокомментировала побег Александра Волошина за границу

Анна Тринчер год была в браке с Александром Волошиным. Звезда утверждает, что "абсолютно потеряла связь" с блогером.

Related video

Украинская певица Анна Тринчер, которая была замужем за блогером Александром Волошиным впервые высказалась о выезде экс-супруга за границу после скандала с деньгами для Охматдета. Подробностями певица поделилась в программе "Тур звездами" на Люкс ФМ!

В частности, певица призналась, что не поддерживает отношения с бывшим мужем, однако, когда в его жизни начались проблемы, она все же написала ему и даже звонила по телефону, но ответа от него так и не получила.

"Я честно говоря, абсолютно потеряла связь с Сашей. Как-то разошлись наши пути, к сожалению. Когда у него произошла вся эта ситуация где-то в интервью мне попадались нарезки, что я его не поддержала, хотя я ему написала в Тик-токе. Написала в Телеграмме. И даже набрала. Но я не получила ответа. Возможно из-за каких-то его собственных внутренних конфликтов со мной. Поэтому я абсолютно ничего не знаю", — ответила Анна Тринчер.

Певица также призналась, что несмотря на развод и разрыв отношений с Александром Волошиным, она до сих пор поддерживает отношения с его семьей. Анна Тринчер призналась, что общается с мамой Волошина.

"Я исключительно, пока, что касается моего мужа бывшего, я поддерживаю связь с его прекрасной семьей, с мамой. Мы периодически переписываемся и поддерживаем друг друга", — ответила певица.

Заметим, что Александр Волошин в июле 2024 года попал в скандал с высказываниями о переговорах с Россией, в которых заявил, что надо договариваться. После этого Волошина внесли в базу "Миротворец", где его обвинили в пропаганде и сотрудничестве со страной агрессором.

Уже через несколько дней Волошин начал фигурировать в другом скандале, который касался денег. В частности, после обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве, блогер открыл банк и объявил сбор для больницы. В результате он собрал 5 миллионов гривен. Уже через несколько дней Волошин сказал, что эти деньги не будет отдавать больнице и исчез из социальных сетей. Уже после блогер заявил, что решил отдать деньги детям, которые лечились в Охматдете. Но все же блогера обвинили в краже денег. Тогда он показал подробный отчет, куда делись деньги. Но ситуация приобрела большой резонанс.

Затем Волошин заявил, что ему начали угрожать и преследовать его. Впоследствии появились слухи, что Александр Волошин выехал за границу, которые вскоре подтвердил сам блогер.