Олександр Волошин повідомив, що помирився з Анною Трінчер

Зазначимо, що Трінчер та Волошин перебували у стосунках 3 роки. У 2022 році вони одружилися. Вже у 2023 році співачка повідомила про розлучення з блогером.

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Блогер Олександр Волошин, який виїхав за кордон і нині знаходиться на Балі, повідомив, що примирився зі своєю колишньою дружиною, співачкою Анною Трінчер. Про це він розповів у себе на сторінці в Інстаграм.

Олександр розповів, що давно хотів розповісти новину підписникам, але не відчував того, що настав на неї час, однак зараз розуміє, що це необхідно озвучити. Так, за словами Волошина, він нарешті помирився з Анною Трінчер. Він додав, що це сталося завдяки Ані, за його словами, співачка надіслала йому медитацію, після якої почалося чимало змін та трансформацій у його житті.

Волошин про примирення з Анною Трінчер Фото: скрін

"Можете уявити, яку роль ця людина досі відіграє у моєму житті?" – написав блогер.

Волошин не розповів деталей, однак натякнув, що парі вдалося налагодити стосунки після розлучення. Сама ж Анна поки ніяк не прокоментувала примирення з колишнім.

Варто зауважити, що у вересні співачка коментувала виїзд Олександра Волошина за кордон. Тоді Анна заявила, що писала Олександру і навіть телефонувала, але не отримала відповіді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна Есхакзай заявила, що Олександра Волошина можуть оголосити у міжнародний розшук.

Крім цього, Фокус писав, що відома блогерка стала на захист Олександра Волошина і Тані Пренткович.