"Ці люди нікого не вбили": відома блогерка стала на захист Олександра Волошина та Тані Пренткович

За словами Людмили Луцук, скандали, які виникли навколо Олександра Волошина та родини Тані Пренткович — гіперболізують.

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Відома українська блогерка Людмила Луцук (Люда з Голлівуду), за якою в мережі Інстаграм слідкує понад 1,4 мільйона підписників, висловилася про скандал з блогерами-колегами, які виїхали за кордон. Своє бачення ситуації інфлюенсерка висловила в інтерв’ю Василя Тимошенка.

Так, Людмила Луцук заявила, що не є прихильницею Олександра Волошина, а от з Танею Пренткович вона товаришує. Щодо скандалу з колегами Луцук заявила, що вважає перебільшенням той хейт, який почав сипатися на них, адже ці люди насправді не зробили нічого страшного.

"Я не є фанатом Саші Волошина. Впринципі не є фанатом всіх блогерів, які хайпують і придумують. Він любить там в гроб залізти. Це не мій контент, я не дуже це люблю. Але, я вважаю, що ситуацію з Сашею Волошиним, Танею Пренткович — гіперболізують. Ці люди, нікого не вбили, нічого не вкрали, вони нічого не зробили такого страшного, щоб наскільки знищувати цих людей. Це моя особиста думка. Мені здається, треба задатися питанням, а чому ці люди зробили так? Які ситуації? Що їх довело? Мабуть, треба вирішувати проблему зсередини, щоб не було більше такого, щоб люди хотіли виїжджати з країни. Що відбувається, що змушує цих людей виїжджати? Мені здається, що тут глибше ніж Саша Волошин — хороший чи поганий, Таня Пренткович — хороша чи погана", — сказала Людмила Луцук.

Вона зізналася, що має гарні стосунки, що з Олександром Волошиним, що з Танею Пренткович, тому щодо ситуацій, які виникли навколо них вважає, що треба спочатку розібратися, що призвело до того, щоб ці люди виїхали.

"З Сашею Волошиним ми переписувались ще до виїзду, але в принципі так, ми як бачимось, вітаємось. Таню Пренткович підтримувала в особисті повідомлення, ми більше спілкувалися. Я завжди лайк ставлю, завжди пишу коментар, завжди підтримую. Але знову ж таки, я вважаю, що проблема в тому, що люди зробили з них вбивць якихось, наче вони, якісь прокажені. Для мене ця гіперболізація проблеми… Ну не наскільки вони страшне зробили, це моя думка", — додала блогерка.

Людмила Луцук уточнила, що вважає не справедливим, що блогерам дорікають щодо виїзду за кордон, а іншим медійним людям — депутатам, політикам нічого не говорять, бо їм важче достукатися. А от блогери, на її думку, більш вразливі до хейту.

"На жаль, хейт видніше більше ніж підтримку. Підтримку ніхто особливо не проявляє, бо всі бояться. Це найбільша проблема. Одне діло, якби в якийсь момент усі блогери вийшли і сказали: "Ми тебе підтримуємо", не те, що підтримуємо, висловити розуміння, сказати, що така ситуація. Знову ж таки, чому вони поїхали з чоловіком? Ситуація, яка навколо відбувається… Багато проблем у нас в країні, які треба вирішити і тоді б не було подібного. Це не через те, що Таня така погана, чи Саша такий поганий. Блін, скільки людей публічних виїжджає, а винні блогери. А знаєш чому, тому що до блогерів легше доторкнутися — написати коментар, написати в дірект. Депутатам не пишуть", — резюмувала блогерка.

Подробиці скандалу з Танею Пренткович

Так, мова йде про скандал навколо сім’ї блогерів Тані Пренткович та Андрія Гонковського, який виник у січні 2024 року. Тоді через те, що Андрій опинився на відпочинку на Мальдівах разом з дружиною, тоді коли офіційно перебував з благодійним виїздом до Польщі, на пару налетіла хвиля хейту. Тоді українці звинуватили родину у тому, що поки одні воюють, інші відпочивають. За словами пари, на фоні скандалу їм почали погрожувати, тому вони прийняли рішення виїхати з країни. Нині пара вже більше ніж пів року живе за кордоном. За цей час Таня Пренкович завагітніла втретє.

Подробиці скандалу з Олександром Волошиним

Другий скандал з блогером Олександром Волошиним виник влітку 2024 року. Спочатку Олександр у себе в Інстаграмі нестримано висловився про війну між Росію та Україною і заявив про необхідність домовленостей. Через ці слова блогер опинився в базі Миротворець. Згодом Волошин почав фігурувати в скандалі з грошима, які він зібрав на допомогу лікарні "Охматдит", в яку влучили російські ракети. Тоді його звинуватили у крадіжці 5 мільйонів гривень. Згодом Волошин надав звіт щодо витрат. Однак вже через місяць стало відомо, що блогер виїхав з України і нині перебуває за кордоном (в Дубаї). Виїзд Олександра набув такого резонансу, що інфлюенсерка та інтерв’юерка Раміна Есхакзай провела власне розслідування в якому розповіла, що Волошин завчасно готував виїзд з країни. Вже після випуску програми Раміна заявила, що передала всі докази про виїзд Волошина правоохоронним органам. За її словами, цілком ймовірно, що Олександра Волошина можуть оголосити у міжнародний розшук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер вперше прокоментувала втечу Олександра Волошина за кордон.

Крім цього, Фокус писав, що Анна Трінчер прокоментувала чутки про роман з відомим співаком.