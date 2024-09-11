Родина блогерів Пренткович та Гонковський, які виїхали з України, знову стануть батьками (відео)

Таня Пренткович втретє стане мамою. Нині блогерка живе в Португалії.

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32-річна українська блогерка з Тернополя Таня Пренткович, за якою в мережі інстаграм стежать понад мільйон підписників, повідомила, що втретє стане мамою. Про свою вагітність родина блогерів розповіла в інтерв’ю на каналі Okay Eva.

Зокрема, наразі Таня Пренткович разом зі своїм чоловіком Андрієм Гонковським живуть в Португалії. Родина виїхала туди на початку 2024 року після скандалу з Мальдівами. Тоді родину блогерів захейтели через відпочинок Андрія, який виїхав як волонтер до Польщі, а опинився на відпочинку на Мальдівах. Як згодом розповідала пара, через масовий осуд українців на них почали сипатися не просто образливі коментарі, а й вони почали отримувати погрози і анонімні дзвінки, через що прийняли рішення виїхати за кордон.

Так, в інтерв’ю родина, обговорюючи питання повернення в Україну, зізналися, що обоє сумують за батьківщиною, але поки вони не відчуватимуть, що це місце безпечне для них із дітьми, вони повертатися все ж не будуть.

В розмові Андрій Гонковський вирішив також розповісти, що наразі його цивільна дружина, Таня, втретє вагітна. Зокрема, спільно пара вже має одного сина Адама, якому виповнилося два роки. Крім цього, блогерка має від попереднього шлюбу сина Івана. Як згодом розповіла сама Пренткович, наразі вона на ранніх термінах вагітності — орієнтовно 5 тижнів.

На запитання Єви Коршик, кого ж пара хоче більше, хлопчика чи дівчинку, Андрій відповів, що відчуває, що буде хлопчик, натомість Таня заявила, що треба налаштовуватися на те, що буде дівчинка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Таня Пренткович розсекретила, куди емігрувала її родина після скандалу з Мальдівами.

Крім цього, Фокус писав, що чоловік блогерки Тані Пренткович відповів, чи вважає себе зрадником через те, що виїхав з України.