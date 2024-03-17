"Одне з найскладніших рішень": чоловік блогерки Тетяни Пренткович переїжджає з України

Андрій Гонковський заявив, що на це рішення вплинув скандал через відпочинок сім'ї на Мальдівах під час повномасштабного вторгнення.

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Відомий блогер Андрій Гонковський ухвалив рішення змінити місце проживання і переїхати разом зі своєю дружиною Тетяною Пренткович і дітьми. За його твердженням, це було одним із найскладніших рішень у його житті. Про це він повідомив у своєму Instagram.

Водночас, він упевнений, що ухвалив правильне рішення.

Андрій зізнався, що ще рік тому його єдиним бажанням було залишатися жити і працювати виключно в Україні, однак після скандалу, пов'язаного з його поїздкою на Мальдіви, його позиція змінилася.

"Цією новиною перекривалися корупційні скандали і ще "певні події", — заявив інфлюенсер.

Чоловік блогерки Тетяни Пренткович залишає Україну Чоловік блогерки Тетяни Пренткович залишає Україну Чоловік блогерки Тетяни Пренткович залишає Україну Чоловік блогерки Тетяни Пренткович залишає Україну Чоловік блогерки Тетяни Пренткович залишає Україну

Крім того, у зв'язку з суспільним резонансом навколо відпочинку його сім'ї, його рідним почали надходити погрози, що призвело до побоювань за безпеку його сім'ї. Саме через ці обставини Гонковський ухвалив рішення про переїзд.

"Але коли сьогодні на мене по обидва боки лягли Іван і Адам, і я задумався, що тільки від мого рішення залежить — чи будуть вони перебувати в небезпеці, чи в безпеці... я зрозумів, що на даний момент це правильне рішення", — написав Гонковський.

Також він повідомив, що це рішення далося йому непросто.

"Мабуть, одне з найскладніших рішень у моєму житті... Знаю, що воно не сподобається багатьом, але воно стосується тільки мене і моєї сім'ї", — підкреслив чоловік Пренткович.

Що відомо про скандальну поїздку Гонковського на Мальдіви

24 січня в мережі з'явилися кадри, на яких видно, що коханого української блогерки Тані Пренткович, на яку в Instagram підписано понад 1,1 мільйона користувачів, було помічено на Мальдівах. У публікації йдеться, що Андрій Гонковський виїхав з України як волонтер.

Сама Пренткович прокоментувала виїзд молодої людини.

"Його б не випустили за кордон, якби він не зробив стільки добрих справ. Ви знаєте, що виїзд зараз складний, і всі документи про куплені авто, автобуси тощо з власних грошей дають змогу перетинати кордон, тому що це і називається волонтер", — написала блогерка.

Але після Пренткович визнала, що поїздка її партнера на Мальдіви була помилкою. За її словами, це було неправильно по відношенню до інших людей і сімей.

Андрій Гонковський підтвердив в Instagram Stories, що на відео дійсно зображений він. При цьому чоловік стверджує, що "не прикривався волонтерством" для того, щоб відпочити на Мальдівах.