Чоловік блогерки Тані Пренткович відповів, чи вважає себе зрадником через те, що виїхав з України

Таня Пренткович та Андрій Гонковський вже пів року живуть за кордоном. Андрій виїхав за програмою "Шлях", однак так і не повернувся в Україну.

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Чоловік блогерки Тані Пренткович Андрій Гонковський, який на початку 2024 року виїхав за кордон, але так і не повернувся, відповів, чи вважає себе зрадником. Свою відповідь на запитання блогер дав в інтерв’ю, яке пара записала через пів року після скандалу з Мальдівами.

Зокрема, в інтерв’ю Андрій Гонковський розповів, що виїхав з України завдяки державній програмі "Шлях". Також блогер пояснив, що не планував залишатися за кордоном, однак через скандал з Мальдівами, коли Андрій виїхав до Варшави, а опинився з родиною на відпочинку, через хейт у бік його сім’ї та погрози, він ухвалив рішення залишатися за межами України. Гонковський також заявив, що планує повернутися в Україну, однак не зараз, адже вважає досі небезпечним бути в Україні.

Блогер, відповідаючи на запитання шанувальників, також пояснив, чому не вважає себе зрадником через те, що живе за кордоном.

"Насправді я не вважаю себе таким. Якби я хотів зрадити свою країну, то моя б позиція була трішки іншою. Я протягом останніх 2,5 років вів дуже проактивну позицію з точки зору і України, і бізнесу в Україні, і інвестицій в нові проєкти, і допомоги армії, і відраховували величезні суми на допомогу ЗСУ. Постійно проводили івенти, постійно проводили збори, постійно віддавали свої кошти і багато чого робили для того, щоб наблизити нашу перемогу, або просто допомогти розвиватися економіці. Відповідно, я не вважаю себе зрадником і не вважаю, що люди, які поки що не повертаються в Україну, вони є такими. Я для себе взяв зобовʼязання, що незважаючи на контекст, ситуацію, незважаючи те, що відбувається, я далі продовжую це робити. Я далі продовжую розвивати бізнес. Я далі продовжую утримувати або збільшувати кількість робочих місць. Я далі продовжую донатити", — пояснив блогер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогер Андрій Гонковський пояснив, чому не пішов на фронт.