Чоловік блогерки Тані Пренткович Андрій Гонковський зізнався, як виїхав з України (відео)

Після скандалу навколо родини блогерів Тетяни Пренткович та Андрія Гонковського минуло пів року, однак пара вирішила розставити всі крапки над "і".

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Чоловік блогерки Тані Пренткович Андрій Гонковський зізнався, як виїхав за кордон під час повномасштабної війни в Україні та пояснив свій відпочинок на Мальдівах. Відверте інтерв’ю щодо відпочинку на Мальдівах та після життя, яке пережила родина після скандалу пара блогерів опублікувала у себе на сторінці в Ютуб.

Зокрема, в інтервʼю Андрій Гонковський зізнався, що зміг виїхати за кордон завдяки державній програмі "Шлях". Робив він це неодноразово завдяки своїм освітнім проєктам, які проводив за кордоном.

У січні 2024 року, коли блогера помітили на відпочинку на Мальдівах разом з родиною, за його словами, він мав кілька вільних днів через зміщені дати проведення заходів. Андрій Гонковський заявив, що мав вибір, залишитися у Варшаві, або приєднатися на відпочинок до рідних. У результаті він обрав другий варіант.

"Я поїхав за кордон по "Шляху". І так я їздив вже декілька разів до цього, це вже була третя поїздка, якщо я не помиляюся. Як і кожен раз, я проводив освітню подію, я проводив деякі зустрічі з підприємцями, ми збирали кошти, додавали свої, перераховували сотнями тисяч на дрони, які ми закуповували або там, з організаторами події, або ж перераховували їх військовим. Відповідно план цієї поїздки був саме такий. Але оскільки по приїзду дещо змістилися дати події, я мав вільний час, який я міг провести або сидячи у Варшаві, або міг приєднатися до моєї родини, яка поїхала на відпочинок на Мальдіви. Я вирішив поїхати до них", — пояснив Андрій Гонковський.

Попри те, що блогер так і не повернувся в Україну після скандалу, він не став відповідати на запитання, чи не боїться він відповідальності, за те, що він не повернувся.

Пренткович та Гонковський Фото: Instagram

Скандал з виїздом на Мальдіви чоловіка блогерки Тані Пренткович Андрія Гонковського

На початку 2024 року блогери Таня Пренткович та її бойфренд Андрій Гонковський, які мають спільного сина Адама потрапили у скандал. Причиною цьому стало те, що чоловіка блогерки сфотографували на Мальдівах у той час, як у себе на сторінці Андрій показував, що він веде благодійний захід в Польщі.

Тоді через критику підписників, Таня Пренткович написала одній з підписниць, що її чоловік заслужив на відпочинок, адже він багато працював. Навколо цього на родину блогерів активно почав литися хейт. Як стверджувала Таня Пренткович, їм погрожували, були анонімні дзвінки, через що родина прийняла рішення виїхати за кордон. Цікаво, що після скандалу блогерка повернулася в Україну, а її чоловік Андрій Гонковський так і залишився за кордоном.

Вже через два місяці після скандалу, родина повідомила, що переїхала за кордон. Згодом виявилось, що блогери тепер живуть в Португалії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сопілкар гурту Kazkа пішов служити в армію.

Крім цього, Фокус писав, що брат Сергія Танчинця загинув на війні.