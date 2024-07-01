Муж блогера Тани Пренткович Андрей Гонковский признался, как уехал из Украины (видео)

После скандала вокруг семьи блогеров Татьяны Пренткович и Андрея Гонковского прошло полгода, однако пара решила растопить все точки над "і".

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Муж блогера Тани Пренткович Андрей Гонковский признался, как выехал за границу во время полномасштабной войны в Украине и объяснил свой отдых на Мальдивах. Откровенное интервью относительно отдыха на Мальдивах и после жизни, которую пережила семья после скандала пара блогеров опубликовала у себя на странице в Ютуб.

В частности, в интервью Андрей Гонковский признался, что смог выехать за границу благодаря государственной программе "Шлях". Делал он это неоднократно благодаря своим образовательным проектам, которые проводил за рубежом.

В январе 2024 года, когда блогера заметили на отдыхе на Мальдивах вместе с семьей, по его словам, он имел несколько свободных дней из-за смещенных дат проведения мероприятий. Андрей Гонковский заявил, что имел выбор, остаться в Варшаве, или присоединиться на отдых к родным. В результате он выбрал второй вариант.

"Я поехал за границу по "Шляху". И так я ездил уже несколько раз до этого, это уже была третья поездка до этого, если я не ошибаюсь. Как и каждый раз, я проводил образовательное событие, я проводил некоторые встречи с предпринимателями, мы собирали средства, добавляли свои, перечисляли сотнями тысяч на дроны, которые мы закупали или там, с организаторами события, или же перечисляли их военным. Соответственно план этой поездки был именно такой. Но поскольку по приезду несколько сместились даты события, я имел свободное время, которое я мог провести или сидя в Варшаве, или мог присоединиться к моей семье, которая поехала на отдых на Мальдивы. Я решил поехать к ним", — пояснил Андрей Гонковский.

Несмотря на то, что блогер так и не вернулся в Украину после скандала, он не стал отвечать на вопрос, не боится ли он ответственности, за то, что он не вернулся.

Пренткович и Гонковский Фото: Instagram

Скандал с выездом на Мальдивы мужа блогера Тани Пренткович Андрей Гонковский

В начале 2024 года блогерша Таня Пренткович и ее бойфренды Андрей Гонковский, которые имеют общего сына Адама попали в скандал. Причиной этому стало то, что муж блогера сфотографировали на Мальдивах в то время, как у себя на странице Андрей показывал, что он ведет благотворительное мероприятие в Польше.

Тогда из-за критики подписчиков, Таня Пренткович написала одной из подписчиц, что ее муж заслужил на отдых, ведь он много работал. Вокруг этого на семью блогеров активно начал литься хейт. Как утверждала Таня Пренткович, им угрожали, были анонимные звонки, из-за чего семья приняла решение выехать за границу. Интересно, что после скандала блогерша вернулась в Украину, а ее муж Андрей Гонковский так и остался за границей.

Уже через два месяца после скандала, семья сообщила, что переехала за границу . Впоследствии оказалось, что блогеры теперь живут в Португалии .

Напомним, ранее мы писали, что свирельщик группы Kazkа пошел служить в армию.

Кроме этого, Фокус писал, что брат Сергея Танчинца погиб на войне.