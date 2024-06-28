Сопилкар группы Kazkа пошел служить в армию (фото)

Дмитрий Мазуряк около 10 лет работает в коллективе Kazkа. Однако уже два месяца как мужчина сменил свирель на оружие в руках.

26-летний музыкант-мультиинструменталист, более известный сопилкар группы Kazkа, Дмитрий Мазуряк присоединился к рядам ВСУ. Об этом музыкант сообщил у себя на странице в Инстаграм в День Конституции Украины, сегодня, 28 июня.

Как оказалось, Дмитрий уже два месяца как проходит военную службу в Вооруженных силах Украины. За это время музыкант уже успел пройти обучение. Вдаваться в подробности своего опыта в статусе военнослужащего Дмитрий не стал, однако пообещал впоследствии поделиться с поклонниками подробностями службы в армии.

Сопилкарь начал свое сообщение словами из Конституции Украины, в частности речь идет о статье 65, которая трактует: "Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, почитание ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом".

Музыкант также уточнил, что пока не обещает поклонникам, что сможет быть на концертах группы Kazkа, однако надеется, что еще встретится со своими слушателями.

Конечно, такая новость вызвала реакцию поклонников группы Kazkа: "Дмитрий... защиты небесной и твоими ангелами-хранителями!!! Спасибо за защиту!", "Береги себя! Большой поклон тебе!", "О, кайф друг! Обнял!", "Гордимся тобой", "Дима, береги себя, пусть Бог ведет", "Дмитрий, спасибо за службу!".

Комментарии под заметкой Дмитрия Мазуряка Фото: instagram.com/dmytro_mazuriak

Что известно о Дмитрии Мазуряке

Музыкант родом из Буковины. С шести лет начал играть на свирели, а через четыре года освоил цимбалы. В свои 26 лет играет на более чем 30 инструментах.

В 2014 году поступил на обучение в педагогический университет имени М. П. Драгоманова, где получил образование учителя музыки. Уже в 2018 году стал участником группы Kazkа.

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