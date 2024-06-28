Сопілкар гурту Kazkа пішов служити в армію (фото)

Дмитро Мазуряк майже 10 років працює в колективі Kazkа. Однак вже два місяці як чоловік змінив сопілку на зброю в руках.

26-річний музикант-мультиінструменталіст, більш відомий сопілкар гурту Kazkа, Дмитро Мазуряк доєднався до лав ЗСУ. Про це музикант повідомив у себе на сторінці в Інстаграм у День Конституції України, сьогодні, 28 червня.

Як виявилося, Дмитро вже два місяці як проходить військову службу в Збройних силах України. За цей час музикант вже встиг пройти навчання. Вдаватися у подробиці свого досвіду у статусі військовослужбовця Дмитро не став, однак пообіцяв згодом поділитися з шанувальниками подробицями служби в армії.

Сопілкар почав свій допис словами з Конституції України, зокрема йдеться про статтю 65, яка трактує: "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону".

Музикант також уточнив, що наразі не обіцяє шанувальникам, що зможе бути на концертах гурту Kazkа, однак сподівається, що ще зустрінеться зі своїми слухачами.

Звісно, така новина викликала реакцію шанувальників гурту Kazkа: "Дмитро… захисту небесного і твоїми янголами-охоронцями!! Дякую за захист!", "Бережи себе! Велика шана тобі!", "О, кайф друже! Обійняв!", "Пишаємося тобою", "Дмитрику, бережи себе, хай Бог веде", "Дмитре, дякую за службу!".

Коментарі під дописом Дмитра Мазуряка Фото: instagram.com/dmytro_mazuriak

Що відомо про Дмитра Мазуряка

Музикант родом з Буковини. З шести років почав грати на сопілці, а через чотири роки освоїв цимбали. У свої 26 років грає на більш ніж 30 інструментах.

У 2014 році вступив на навчання у педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, де здобув освіту вчителя музики. Вже у 2018 році став учасником гурту Kazkа.

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