"Ти не можеш розслабитися поряд зі своєю дитиною": Валерій Харчишин розповів про важку хворобу 16-річного сина

Валерій Харчишин відверто розповів в якому стані живе його 16-річний син після встановлення невиліковного діагнозу.

50-річний музикант, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів про складний діагноз 16-річного сина Євгена. Подробицями співак поділився в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Вже багато років хлопчик живе з важкою недугою. Як розповів Валерій Харчишин, син має нейропсихічні розлади та неконтрольовану поведінку, на жаль, за його словами, ніякі препарати не можуть полегшити його життя.

Валерій Харчишин заявив, що коли син захворів він довго не міг прийняти те, як швидко він змінюється, адже до хвороби хлопчик ріс розумним, цікавився науками.

"Таке враження, що просто поміняли місяцями і це не твій син. Хоча зовні ти розумієш, що це твій син, твій Женя", — сказав Харчишин.

Як виявилося, хвороба сина Валерія Харчишина набута і, на жаль, наразі немає точних досліджень, які б допомогли її вилікувати. Як розповів співак, причиною хвороби могла стати звичайна інфекційна хвороба.

"Вона дуже агресивна і динамічно розвивається ця хвороба. Це набуте, аутоімунна проблема, лише друге, а перше, це спричинене інфекцією банального стрептококу, який знаходиться в головному мозку. Ця хвороба постійно мігрує, її постійно з чимось хибно асоціюють. Вона лікується імуноглобулінами і високими дозами антибіотиків. Є випадки, є лікар в Україні, який каже, що він вилікував кількох людей, але вони були дорослі. Другий протокол, це банальна хіміотерапія проти пухлини", — розповів музикант.

За його словами, зараз 16-річний хлопець має сукупність різних симптомів та хвороб, серед яких, нейропсихіатричні захворювання дитини, сукупність певних особливостей, поведінкові симптоми і не тільки.

"Там долучається ще аутоімунна проблема. Зрештою, ти маєш там синдром Туретта. Плюс ознаки гострого психозу, плюс біполярний розлад, плюс синдром дефіциту уваги, це найлегше, що може бути, плюс манії якісь, навіть шизоїдного типу. І ще купа всього. І ажитації регулярні. Ти не можеш розслабитися поряд зі своєю дитиною. Він може не спати добу, потім заснути наступну добу, потім заснути в день. Він може просто кричати протягом кількох годин", — уточнив Харчишин.

Музикант також зізнався, що вони з дружиною сподівалися на гормональні вікові зміни в організмі сина, які могли спричинити покращення стану сина, але поки його стан без змін. Харчишин зізнався, що хвороба сина, це найгірше, що він переживав у своєму житті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Валерій Харчишин пояснив, чому артисти заслуговують на бронювання від армії.

Крім цього, Фокус писав, фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів про сина, який служить у ЗСУ.