Валерій Харчишин пояснив, чому артисти заслуговують на бронювання від армії

Валерій Харчишин зазначив, що підтримує бронювання артистів, але якщо вони дійсно допомагають армії.

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49-річний український рок-музикант та лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин заявив, що підтримує бронювання від армії для тих артистів, які дійсно допомагають "фронту". Про це музикант зазначив в інтервʼю виданню Факти.

Зокрема, Валерій Харчишин наголосив, що не варто ховатися від війська. За його словами, рано чи пізно доведеться всім виконати свій обовʼязок. А поки ті, хто живуть далеко від фронту, повинні направити свої зусилля задля того, щоб допомагати армії.

На запитання журналістів, чи підтримує лідер гурту "Друга ріка" бронювання від армії для артистів, він пояснив, що якщо це люди, які негативно описують і сприймають слово "фронт", то таким людям там не місце. За його словами, він не вважає таких людей сміливими чи достойними захищати свою країну.

Також він додав, що підтримує бронювання для музикантів, які займаються дійсно важливими справами, наприклад, збирають кошти, купують зброю та амуніцію для військових. Валерій Харчишин зазначив, що "впевнений, що вони на своєму місці, та в такий спосіб вони на своєму фронті".

"Моя думка така: якщо ти робиш щось особливо важливе для захисту країни в тилу — ти можеш розраховувати на бронювання", — додав Харчишин.

Музикант також наголосив, що кожен чоловік може бути мобілізований, однак у різний час. Але не варто ховатися від війська.