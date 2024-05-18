Валерий Харчишин объяснил, почему артисты заслуживают бронирования от армии

Валерий Харчишин отметил, что поддерживает бронирование артистов, но если они действительно помогают армии.

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49-летний украинский рок-музыкант и лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин заявил, что поддерживает бронирование от армии для тех артистов, которые действительно помогают "фронту". Об этом музыкант отметил в интервью изданию Факты.

В частности, Валерий Харчишин отметил, что не стоит прятаться от армии. По его словам, рано или поздно придется всем выполнить свой долг. А пока те, кто живут далеко от фронта, должны направить свои усилия для того, чтобы помогать армии.

На вопрос журналистов, поддерживает ли лидер группы "Друга ріка" бронирование от армии для артистов, он пояснил, что если это люди, которые негативно описывают и воспринимают слово "фронт", то таким людям там не место. По его словам, он не считает таких людей смелыми или достойными защищать свою страну.

Также он добавил, что поддерживает бронирование для музыкантов, которые занимаются действительно важными делами, например, собирают средства, покупают оружие и амуницию для военных. Валерий Харчишин отметил, что "уверен, что они на своем месте, и таким образом они на своем фронте".

"Мое мнение такое: если ты делаешь что-то особенно важное для защиты страны в тылу — ты можешь рассчитывать на бронирование", — добавил Харчишин.

Музыкант также отметил, что каждый человек может быть мобилизован, однако в разное время. Но не стоит прятаться от армии.