Фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів про сина, який служить у ЗСУ

Харчишин зізнався, що його здивувало рішення сина вступити у військо.

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Валерій Харчишин, лідер популярного українського гурту "Друга ріка" розповів у інтерв'ю, що його старший син Іван вступив до лав ЗСУ. Але співак зізнався, що не очікував від нього цього вчинку. Про своїх дітей та про те, як на його родину вплинула війна із РФ, артист, що раніше втратив свій будинок у Гостомелі, розповів у проєкті ТСН "Наодинці".

Співак сказав у бесіді, що війна з Росією – це надовго, а тому треба бути готовим до того, що обстріли триватимуть, а ті діти, що зараз народжуються – теж будуть воювати.

Валерій Харчишин розповів про сина

У Валерія Харчишина та його дружини Юлії – троє синів. Старший син зараз захищає Україну у ЗСУ. Молодші діти мешкають разом із мамою. Середній син Євген має серйозне захворювання.

Пара розійшлась ще до початку війни, Юлія виїхала до Польщі, але зараз родина співака тут і він переживає, що там де вони мешкають – немає надійного бомбосховища.

Валерій Харчишин та його дружина Юлія

Він зізнається, що вважає – неправильно виховував старшого сина Івана.

"Тому що ота опіка, ота тепла ванна, в якій я його грів через те, що відчував провину, що я не долюбив, недовиховав, недодав йому… Вона зіграла злий жарт зі мною. Тому що я зрозумів, що у 19-20 років мій син не є самостійною людиною, яким був я у 15-16 років. Я вже заробляв, я не був вдома, я пішов у світ, я фактично сам себе виховував. Але старший син був абсолютною протилежністю, і він був залежним, він не був розбещеним, йому не потрібні були гроші, і це було страшно", — розповів Харчишин, кажучи, що занадто оберігав і опікав сина.

Харчишин свого часу навіть вирішив відправити сина за кордон, у США. Але Іван провів там лише декілька місяців, а потім знову повернувся до України.

"Я вирішив, що треба хлопця відправити. Це теж було неправильно, потрібно було його просто виперти з хати. А я його випер з України, подалі від цих реалій. Бо мені здалося, що він тут не зможе, і він був у Штатах. Насилу взагалі випер. Я хотів, щоб він поїхав, але він повернувся за чотири місяці і сказав: "Я не хочу там жити, англійську я і так знаю, мені там нецікаво". Я забив на нього, і тоді син став чоловіком. Особливо коли він, недооцінений мною як чоловік, вхопив зброю 24 лютого і пішов", — розповів Харчишин.

Таке рішення сина здивувало співака, адже його син має пацифістичні та дещо "пофігістичні" погляди. Нині ж Харчишин бачить, що його син став дорослим чоловіком.

"Я витріщив очі спочатку. А потім він нещодавно приїздив, і це чоловік. Це чоловік, який дбає про свою дівчину, який "забив" на мене, на нашу зустріч і пріоритети чітко визначив. Він був з дівчиною, бо він її рідко бачить. І він поїхав з нею кудись. Він чітко розуміє, що йому потрібно від життя", — зазначив артист.

За його словами, Іван навіть не хотів побачити їх зруйнований сімейний будинок. Він пояснив, що не бачить сенсу стояти та плакати над руїнами.

"Я пишаюся тепер ним, розумію, що це не моя заслуга. Можливо, всі мої помилки допомогли йому стати тим, ким він став. Але точно не від того, що я мудрий вихователь. Я б хотів, щоб мої молодші сини були такими, як він", — зізнався Харчишин.

За словами співака, діти швидко ростуть та середній навіть виріс вищий за нього. Він дуже любить своїх дітей та переживає за те, що на них чекає.

Нагадаємо, раніше Харчишин відвідав прем'єру фільму "Я, Ніна" своєї знайомої, журналістки Яніни Соколової.