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Харчишин, Корогодський і Кличко: як у Києві відбулася прем'єра фільму "Я, Ніна" (фоторепортаж)

Валерій Харчишин і Яніна Соколова на прем'єрі фільму "Я, Ніна"
Фото: Кирилл Авраменко, Настя Теликова | Валерій Харчишин і Яніна Соколова на прем'єрі фільму "Я, Ніна"

У київському кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Я, Ніна". Картина знята за мотивами особистої історії боротьби з онкологією відомої телеведучої Яніни Соколової.

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У ТРЦ "Гулівер" відбувся масштабний івент з нагоди прем'єри очікуваної української стрічки "Я, Ніна", показ якої стартує вже 7 вересня. Серед гостей були помічені знаменитості, медійні особистості та політики.

Фільм презентувала творча група, зокрема продюсерка, авторка ідеї та прототип головної героїні Яніна Соколова, режисерка Марися Нікітюк, продюсерка Юлія Сінькевич, виконавиця головної ролі Ксенія Хижняк, актори Максим Панченко та Олексій Трітенко, авторка саундтреку і виконавиця однієї з режисерів. Фокус побував на прем'єрній події.

Віталій Кличко, Яніна Соколова фото Fullscreen
Віталій Кличко, Яніна Соколова

Сюжет картини "Я, Ніна" розгортається навколо Ніни Сокіл — сильної особистості, красивої та успішної телеведучої. У її житті є все, про що тільки можна мріяти: кохання, кар'єра, шанувальники. В одну мить фатальна новина руйнує все, до чого зірка так довго йшла. Саме ця перешкода змусить його зрозуміти, хто він насправді, і що найважливіше в житті.

Гарік Корогодський фото Fullscreen
Гарік Корогодський

Гостями прем'єрного показу стали мер Києва Віталій Кличко, бізнесмен Гарік Корогодський, режисери Олесь Санін, Володимир Тихий і Роман Хімей, акторки Ірма Вітовська, Ганна Гуляєва та Олена Лавренюк, актори Влад Нікітюк та Роланд Мішко, співачки Ганна Завальська, телеведучі Олег Панюта, В'ячеслав Соломко, Монро, Наталя Городецька, музичний блогер Ваня Рассел, артдиректор кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі, хореограф Євген Кот, журналіст Юрій Марченко, Леся Патока, кураторка Катя Тейлор.

Валерій Харчишин, Яніна Соколова фото Fullscreen
Валерій Харчишин, Яніна Соколова
Яніна Соколова, Ірма Вітовська фото Fullscreen
Яніна Соколова, Ірма Вітовська
Анна Завальська, Катя Тейлор фото Fullscreen
Анна Завальська, Катя Тейлор
Монро фото Fullscreen
Монро
В'ячеслав Соломка фото Fullscreen
В'ячеслав Соломка
Олега Панюта, Яніна Соколова фото Fullscreen
Олега Панюта, Яніна Соколова
Олена Лавренюк, Яніна Соколова фото Fullscreen
Олена Лавренюк, Яніна Соколова
Fullscreen
Ксенія Хижняк фото Fullscreen
Ксенія Хижняк

Раніше Фокус писав про прем'єрний показ стрічки "20 днів у Маріуполі".