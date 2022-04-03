Валерій Харчишин показав свій зруйнований будинок у Гостомелі

Після обстрілу російськими солдатами пожежу в будинку не вдалося загасити.

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Лідер українського гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин показав фото свого зруйнованого будинку в Гостомелі. У заміський будинок 47-річного артиста "прилетів" ворожий снаряд, унаслідок чого почалася пожежа, яку не змогли вчасно загасити.

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[ + – ] Зруйнований будинок Валерія Харчишина в Гостомелі

"Так, це будинок, в якому жили мої діти. Старший нині на фронті. Фото публікую вперше, але виключно для привернення уваги", — підписав кадр вщент зруйнованого будинку Харчишин та зазначив, що таким чином він хоче закликати людей зібрати потрібну суму на допомогу ЗСУ, адже син та брат музиканта наразі обороняють Україну від російських загарбників.

[ + – ] Кадри з будинку Валерія Харчишина в Гостомелі до війни

Співак розповів, що держава дає одяг та зброю, а все інше потрібно шукати близьким бійця. Наприклад, для своїх рідних музикант, за його словами, щось придбав сам, щось знайшли в Польщі, щось їм віддали безкоштовно.

Раніше Фокус писав про руйнування російськими військами будинку боксера Олександра Усика у Ворзелі. За словами дружини спортсмена, окупанти зайшли на територію будинку та влаштували там справжнє "застілля".

Нагадаємо, в мережі з'явилися нові кадри зруйнованого найбільшого літака у світі "Мрія", який спалили російські війська в перші дні повномасштабної війни в аеропорту Гостомеля.