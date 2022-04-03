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Стиль жизни Российско-украинская война

Валерий Харчишин показал свой разрушенный дом в Гостомеле

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Валерий Харчишин, дом Валерия Харчишина в гостомеле сожгли, гостомель
Фото: valeriy.kharchyshyn_dr | Разрушенный дом Валерия Харчишина

После обстрела российскими солдатами пожар в доме не удалось потушить.

Лидер украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин показал фото своего разрушенного дома в Гостомеле. В загородный дом 47-летнего артиста "прилетел" вражеский снаряд, в результате чего начался пожар, который не смогли вовремя потушить.

Разрушенный дом Валерия Харчишина в Гостомеле

"Да, это дом, в котором жили мои дети. Старший сейчас на фронте. Фото публикую впервые, но исключительно для привлечения внимания", — подписал кадр полностью разрушенного дома Харчишин и отметил, что таким образом он хочет призвать людей собрать нужную сумму на помощь ВСУ, ведь сын и брат музыканта на данный момент обороняют Украину от российских захватчиков.

Кадры из дома Валерия Харчишина в Гостомеле до войны

Певец рассказал, что государство дает одежду и оружие, а остальное нужно искать близким бойца. К примеру, для своих родных музыкант, по его словам, что-то приобрел сам, что-то нашли в Польше, что-то им отдали бесплатно.

Ранее Фокус писал о разрушении российскими войсками дома боксера Александра Усика в Ворзеле. По словам жены спортсмена, оккупанты зашли на территорию дома и устроили там настоящее "застолье".

Напомним, в Сети появились новые кадры разрушенного самого большого самолета в мире "Мрия", сожженного российскими войсками в первые дни полномасштабной войны в аэропорту Гостомеля.