Солист группы "Друга ріка" рассказал, что оккупанты уничтожили его дом в Гостомеле

В дом Валерия Харчишина "прилетел" снаряд, начался пожар, который не успели потушить

Валерий Харчишин, фронтмен группы "Друга ріка", рассказал, что его дом в Гостомеле, где он жил вместе с семьей, полностью уничтожен. Об этом он сообщил в Facebook.

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Валерий рассказал, что дом полностью сгорел, когда в него "попали орки". Жена певца и трое его детей находятся в безопасности за границей, но сам певец часто туда наведывался и подкармливал двух котов, которые жили на территории. Выжили ли животные – неизвестно.

Певец сообщил, что вкладывал в свой дом все деньги, что зарабатывал, а рядом выстроил дом для своих родителей, которые захотели переехать из Житомирской области, откуда Валерий родом. Но они переехать не успели.

[ + – ] Пост Валерия Харчишина Фото: Скриншот

"Для моих детей этот дом – их дом. Их Украина. Вчера он полностью сгорел. Орки попали в него. У моих детей теперь нет "их Украины". Им некуда вернуться. Они еще об этом не знают. Как и не знает мой старший сын, ныне на севере защищающий свой дом. Там оставались две кошки, которых я еще несколько дней назад кормил. Я не уверен, что они живы", — написал певец. Напомним, его старший сын Дмитрий отправился в тероборону после того помог вывезти младших братьев в безопасное место. Сам Валерий занимается волонтерской деятельностью.

[ + – ] Снимки Валерия Харчишина из уничтоженного дома Фото: Facebook Валерій Харчишин [ + – ] Снимки Валерия Харчишина из уничтоженного дома Фото: Facebook Валерій Харчишин

"Черти в лаптях уничтожают наши дома, наше имущество, но они не уничтожат нас. Не уничтожат нашу свободу, наши руки, наши знания, наши умения. Я построю сотни таких домов. Мы все отстроим. Каждый дом. Посадим тысячи деревьев. Но сначала мы уничтожим каждого орка, ступившего на нашу землю", — резюмировал Валерий Харчишин и отметил, что остается в Украине.

Напомним, ранее российский снаряд сильно повредил дом известного телеведущего Игоря Кондратюка. Причем случилось это на его 60-летие. "Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от рашистов", — написал он в соцсетях.