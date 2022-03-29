Соліст гурту "Друга ріка" розповів, що окупанти знищили його будинок у Гостомелі

У будинок Валерія Харчишина "прилетів" снаряд, почалася пожежа, яку не встигли загасити.

Валерій Харчишин, фронтмен гурту "Друга ріка", розповів, що його будинок у Гостомелі, де він жив разом із сім'єю, повністю знищено. Про це він повідомив у Facebook.

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Валерій розповів, що будинок повністю згорів, коли в нього "влучили орки". Дружина співака та троє його дітей перебувають у безпеці за кордоном, але сам співак часто туди навідувався та підгодовував двох котів, які мешкали на території. Чи вижили тварини – невідомо.

Співак повідомив, що вкладав у свій будинок усі гроші, що заробляв, а поряд збудував будинок для своїх батьків, які захотіли переїхати з Житомирщини, звідки Валерій родом. Але вони переїхати не встигли.

[ + – ] Пост Валерія Харчишина Фото: Скриншот

"Для моїх дітей цей будинок – їхній будинок. Їхня Україна. Вчора він повністю згорів. Орки влучили в нього. У моїх дітей тепер немає "їхньої України". Їм нікуди повернутися. Вони ще про це не знають. Як і не знає мій старший син, який нині на півночі захищає свій дім. Там залишалися дві кішки, яких я ще кілька днів тому годував. Я не впевнений, що вони живі", — написав співак. Нагадаємо, його старший син Дмитро вирушив у тероборону після того, як допоміг вивезти молодших братів у безпечне місце. Сам Валерій займається волонтерською діяльністю.

[ + – ] Знімки Валерія Харчишина зі знищеного будинку Фото: Facebook Валерій Харчишин [ + – ] Знімки Валерія Харчишина зі знищеного будинку Фото: Facebook Валерій Харчишин

"Чорти в лаптях знищують наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу свободу, наші руки, наші знання, наші вміння. Я збудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожен будинок. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищимо кожного орка, який ступив на нашу землю", — резюмував Валерій Харчишин та зазначив, що залишається в Україні.

Нагадаємо, раніше російський снаряд сильно пошкодив будинок відомого телеведучого Ігоря Кондратюка. Причому це сталося на його 60-річчя. "Одне з перших привітань із ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів", — написав він у соцмережах.