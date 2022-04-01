Документалисты показали Гостомельский аэропорт и сгоревшую "Мрию" после выхода ВС РФ (видео)

С первых дней российского вторжения были ожесточенные бои за аэропорт, в результате которых сгорел самый большой самолет в мире Ан-225.

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Документалисты Babylon'13 сняли на видео Гостомель после выхода оттуда российских войск. Ролик опубликован на странице компании в Facebook.

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31 марта российские войска покинули позиции в городе Гостомель и аэропорт. Авторы засняли территорию аэропорта, на которых видны последствия боев, уничтоженная техника и следы от гусениц техники. В одном из ангаров видны остатки самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия".

23 марта бойцы ВСУ взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель.

С первых дней войны в аэропорту были тяжелые бои с высадкой российского десанта и поддержкой авиации. Российским войскам удалось закрепиться там. С аэропорта российские пропагандисты снимали свои репортажи о "подвигах русских богатырей".

Напомним, 27 февраля стало известно, что Ан-225 "Мрия" сгорела в ангаре. Главный пилот самолета Дмитрий Антонов утверждает, что руководство госпредприятия могло спасти воздушное судно. Для этого можно было перегнать "Мрию" в безопасное место.