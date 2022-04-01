Документалісти показали Гостомельський аеропорт і "Мрію", що згоріла, після виходу ЗС РФ (відео)

З перших днів російського вторгнення були запеклі бої за аеропорт, унаслідок яких згорів найбільший літак у світі Ан-225.

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Документалісти Babylon'13 зняли на відео Гостомель після виходу звідти російських військ. Ролик опубліковано на сторінці компанії у Facebook.

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31 березня російські війська залишили позиції у місті Гостомель та аеропорт. Автори зафільмували територію аеропорту, на яких видно наслідки боїв, знищену техніку та сліди від гусениць техніки. В одному з ангарів видно залишки найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 "Мрія".

23 березня бійці ЗСУ взяли в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель.

З перших днів війни в аеропорту були важкі бої з висадженням російського десанту та підтримкою авіації. Російським військам вдалося закріпитись там. З аеропорту російські пропагандисти знімали свої репортажі про "подвиги російських богатирів".

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що Ан-225 "Мрія" згоріла в ангарі. Головний пілот літака Дмитро Антонов стверджує, що керівництво держпідприємства могло врятувати повітряне судно. Для цього можна було перегнати "Мрію" у безпечне місце.