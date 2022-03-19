"Не дозволили перегнати": командир "Мрії" розповів, як могли врятувати літак (відео)

Керівництво ДП "Антонов" залишило Україну за два тижні до вторгнення Росії, стверджує пілот Дмитро Антонов.

Найбільший літак у світі, Ан-225 "Мрія" був обстріляний у Гостомелі, хоча його можна було врятувати. Про це командир екіпажу Дмитро Антонов розповів на своєму YouTube-каналі.

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За його словами, керівництво державного концерну "Антонов" ще до початку війни могло перегнати літаки у безпечне місце, проте не зробило цього. Наприклад, 26 січня Агентство НАТО із забезпечення та закупівлі (NAMSA) через Antonov Logistics Salis звернулося до гендиректора підприємства Сергія Бичкова з пропозицією перебазувати весь авіафлот до Лейпцигу (Німеччина) з усім персоналом, екіпажем та запчастинами.

"Відповіді на це не було. І далі, перед війною, не було рішення про перегін і найбільшого літака, "Мрія", і наших маленьких літаків Ан-28, Ан-26, Ан-74", — підкреслив Дмитро Антонов.

Він припустив, що рішення про перевезення не ухвалили через відсутність топ-менеджменту ДП "Антонов". За його словами, керівництво за два тижні до вторгнення Росії у повному складі виїхало до Лейпцигу та зайняло офіс компанії Antonov Logistics Salis.

"Думайте. Вирішуйте. Тут є де знайти причини, зв'язки з Росією і все-все інше. Я сподіваюся, ті, хто відповідальні за ці питання, приймуть мої слова до уваги", — підсумував льотчик.

Дмитро Антонов також розповів, що Ан-225 сильно пошкоджений, проте ступінь пошкоджень точно визначити поки що не можна через присутність ворога у Гостомелі. Коли російські війська виб'ють, експертна група зможе оцінити стан "Мрії" та вирішити її долю. На думку командира екіпажу, якщо літак відновити не вдасться, інженери Антонова зможуть використати його частини для будівництва нового, але вже за керівництвом нової команди.

Раніше писали, що 24 лютого літак Ан-225 "Мрія" розбомбили у Гостомелі. Мер міста Буча Анатолій Федорук стверджує, що внаслідок п'яти авіанальотів транспортний засіб було повністю знищено. Як заявили в "Укроборонпромі", відновлення літака намагатимуться здійснити за рахунок Росії.

Незадовго до цього стало відомо, що "Мрія" отримала молодого капітана Юрія Булавчика. 36-річний пілот пройшов спеціальну підготовку, щоб керувати найбільшим літаком у світі.