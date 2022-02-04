Готували по-чесному: після тривалої підготовки "Мрія" здобула молодого капітана (відео)

Ресурс найбільшого авіасудна в світі передбачає ще 30 років польотів. Для цього потрібно навчати нових пілотів.

Українська вантажна компанія "Авіалінії Антонова" зуміла підготувати нового капітана для найбільшого літака у світі. Тепер "Мрію" зможе пілотувати 36-річний Юрій Булавчик, який пройшов спеціальну підготовку, повідомляє на своєму YouTube-каналі командир екіпажу Дмитро Антонов.

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Навчання молодих фахівців для Ан-225 "Мрія", зазначає Антонов, — питання тривалого відрізку часу. Щоб пілотувати величезне повітряне судно, потрібно довго практикуватися, після чого вас не відразу допустять до управління, а лише під наглядом інструкторів.

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Раніше Антонов розповідав, що, незважаючи на свої розміри, авіагігант відчуває турбулентність. Після попадання в зону турбулентності амплітуда коливань крила "Мрії" сягає 1,5 метри та більше. Крім того, літак, незважаючи на новітні локатори Honeywell, може залетіти в грозові хмари. Якось у літак потрапила блискавка, залишивши на обтічниках вм'ятину діаметром 1,5х1,5 метри і метр глибиною. Через подібні небезпеки до підготовки молодого капітана підійшли серйозно, наголосив Антонов.

"Готували по-чесному. Було 2 місяці інтенсивних польотів: грудень і січень. Я виконав перевірку і дав допуск пілоту Юрію до самостійних польотів як командир", — розповів авіатор.

Перший самостійний рейс новий командир здійснив з австрійського міста Лінц на базу "Авіаліній Антонова" у Гостомелі. Після польоту Юрій розповів, що трохи переживав, бо керувати Мрією — велика відповідальність.

Нагадаємо, у Польщі в "Мрії" після ефектного приземлення зламалася стійка шасі. У країну вже спрямували фахівців, які замінили болти стійки та відновили працездатність повітряного судна в найкоротші терміни.

А до цього в Австрії український літак-гігант зміг приземлитися за умов майже нульової видимості. Пілоти приземлялися в густому тумані, а вогні злітно-посадкової смуги вони змогли побачити, коли знизилися до 60 метрів.