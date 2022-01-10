Українська "Мрія" застрягла в Польщі після ефектного приземлення (відео)

Під час приземлення в Ан-225 зламалася стійка шасі. У країну вже направили спеціалістів, а ремонт обіцяють завершити в найкоротші терміни.

У Польщі в місті Жешув зламався найбільший у світі літак українського виробництва "Мрія". Про це повідомила пресслужба держпідприємства "Антонов" у Facebook.

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Ан-225 зробив ефектне приземлення в Польщі. Судно зустрічало багато людей, які знімали на камери прибуття "Мрії". Однак у літака зламалася стійка шасі. У зв'язку з цим "Антонов" відправив у Польщу літак із фахівцями.

[ + – ] "Мрія" в Польщі

"10 січня 2022 р., під час приземлення літака Ан-225 в аеропорту Ряшів, Польща, на правій основній опорі шасі зрізало болти фіксації датчика положення шасі "політ-земля". Виявлена несправність не вплинула на безпеку польоту та посадки "Мрії", — йдеться в повідомленні.

Після заміни болтів працездатність повітряного судна буде повністю відновлено. Літак продовжить виконання комерційного рейсу.

Чим уславився літак Ан-225 "Мрія"?

Ан-225 "Мрія" є найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком, який спроектували в Україні. Максимальна злітна маса судна – 640 т.

У листопаді 2004 року літак Ан-225 потрапив до Книги рекордів Гіннеса, його туди записала Міжнародна федерація повітроплавання.

Нагадаємо, інженери розповіли, чому літак-гігант Ан-225 "Мрія" може літати на великій швидкості.

Також повідомлялося, що в Австрії український літак-гігант "Мрія" зміг приземлитися за майже нульової видимості.