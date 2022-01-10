Украинская "Мрия" застряла в Польше после эффектного приземления (видео)

Во время приземления у Ан-225 сломалась стойка шасси. В страну уже направили специалистов, а ремонт обещают завершить в кратчайшие сроки.

В Польше в городе Жешув сломался самый большой в мире самолет украинского производства "Мрия". Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия "Антонов" в Facebook.

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Ан-225 совершил эффектное приземление в Польше. Судно встречали много людей, которые снимали на камеры прибытие "Мрии". Однако у самолета сломалась стойка шасси. В связи с этим "Антонов" отправил в Польшу самолет со специалистами.

[ + – ] "Мрия" в Польше

"10 января 2022 г., во время приземления самолета Ан-225 в аэропорту Ряшива, Польша, на правой основной опоре шасси срезало болты фиксации датчика положения шасси "полит-земля". Обнаруженная неисправность не повлияла на безопасность полета и посадки "Мрии", — говорится в сообщении.

После замены болтов работоспособность воздушного судна будет полностью восстановлена. Самолет продолжит выполнение коммерческого рейса.

Чем прославился самолет Ан-225 "Мрия"?

Ан-225 "Мрия" является самым крупным и мощным в мире транспортным самолетом, который спроектировали в Украине. Максимальная взлетная масса судна — 640 т.

В ноябре 2004 года самолет Ан-225 попал в Книгу рекордов Гиннеса, его туда записала Международная федерация воздухоплавания.

Напомним, инженеры рассказали, почему самолет-гигант Ан-225 "Мрия" может летать на большой скорости.

Также сообщалось, что в Австрии украинский самолет-гигант "Мрия" смог приземлиться при почти нулевой видимости.