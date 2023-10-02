Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал о сыне, который служит в ВСУ

Харчишин признался, что его удивило решение сына вступить в армию.

Related video

Валерий Харчишин, лидер популярной украинской группы "Друга ріка" рассказал в интервью, что его старший сын Иван вступил в ряды ВСУ. Но певец признался, что не ожидал от него этого поступка. О своих детях и о том, как на его семью повлияла война с РФ, артист, ранее потерявший свой дом в Гостомеле, рассказал в проекте ТСН "Наедине".

Певец сказал в беседе, что война с Россией — это надолго, а потому надо быть готовым к тому, что обстрелы будут продолжаться, а те дети, которые сейчас рождаются — тоже будут воевать.

Валерий Харчишин рассказал о сыне

У Валерия Харчишина и его жены Юлии — трое сыновей. Старший сын сейчас защищает Украину в ВСУ. Младшие дети живут вместе с мамой. Средний сын Евгений имеет серьезное заболевание.

Пара разошлась еще до начала войны, Юлия уехала в Польшу, но сейчас семья певца здесь и он переживает, что там где они живут — нет надежного бомбоубежища.

Валерий Харчишин и его жена Юлия

Он признается, что считает — неправильно воспитывал старшего сына Ивана.

"Потому что та опека, та теплая ванна, в которой я его грел из-за того, что чувствовал вину, что я не долюбил, недовоспитывал, недодал ему... Она сыграла злую шутку со мной. Потому что я понял, что в 19-20 лет мой сын не является самостоятельным человеком, каким был я в 15-16 лет. Я уже зарабатывал, я не был дома, я ушел в мир, я фактически сам себя воспитывал. Но старший сын был абсолютной противоположностью, и он был зависимым, он не был избалованным, ему не нужны были деньги, и это было страшно", — рассказал Харчишин, говоря, что слишком оберегал и опекал сына.

Харчишин в свое время даже решил отправить сына за границу, в США. Но Иван провел там всего несколько месяцев, а потом снова вернулся в Украину.

"Я решил, что надо парня отправить. Это тоже было неправильно, нужно было его просто выпереть из дома. А я его выпер из Украины, подальше от этих реалий. Потому что мне показалось, что он здесь не сможет, и он был в Штатах. С трудом вообще выпер. Я хотел, чтобы он уехал, но он вернулся через четыре месяца и сказал: "Я не хочу там жить, английский я и так знаю, мне там неинтересно". Я забил на него, и тогда сын стал мужчиной. Особенно когда он, недооцененный мной как мужчина, схватил оружие 24 февраля и ушел", — рассказал Харчишин.

Такое решение сына удивило певца, ведь его сын имеет пацифистические и несколько "пофигистические" взгляды. Сейчас же Харчишин видит, что его сын стал взрослым мужчиной.

"Я вытаращил глаза сначала. А потом он недавно приезжал, и это мужчина. Это мужчина, который заботится о своей девушке, который "забил" на меня, на нашу встречу и приоритеты четко определил. Он был с девушкой, потому что он ее редко видит. И он поехал с ней куда-то. Он четко понимает, что ему нужно от жизни", — отметил артист.

По его словам, Иван даже не хотел увидеть их разрушенный семейный дом. Он объяснил, что не видит смысла стоять и плакать над руинами.

"Я горжусь теперь им, понимаю, что это не моя заслуга. Возможно, все мои ошибки помогли ему стать тем, кем он стал. Но точно не от того, что я мудрый воспитатель. Я бы хотел, чтобы мои младшие сыновья были такими, как он", — признался Харчишин.

По словам певца, дети быстро растут и средний даже вырос выше него. Он очень любит своих детей и переживает за то, что их ждет.

Напомним, ранее Харчишин посетил премьеру фильма "Я, Нина" своей знакомой, журналистки Янины Соколовой.