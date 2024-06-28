"Ты не можешь расслабиться рядом со своим ребенком": Валерий Харчишин рассказал о тяжелой болезни 16-летнего сына

Валерий Харчишин откровенно рассказал в каком состоянии живет его 16-летний сын после установления неизлечимого диагноза.

50-летний музыкант, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал о сложном диагнозе 16-летнего сына Евгения. Подробностями певец поделился в интервью Славы Демина.

Уже много лет мальчик живет с тяжелым недугом. Как рассказал Валерий Харчишин, сын имеет нейропсихические расстройства и неконтролируемое поведение, к сожалению, по его словам, никакие препараты не могут облегчить его жизнь.

Валерий Харчишин заявил, что когда сын заболел он долго не мог принять то, как быстро он меняется, ведь до болезни мальчик рос умным, интересовался науками.

"Такое впечатление, что просто поменяли месяцами и это не твой сын. Хотя внешне ты понимаешь, что это твой сын, твой Женя", — сказал Харчишин.

Как оказалось, болезнь сына Валерия Харчишина приобретенная и, к сожалению, пока нет точных исследований, которые бы помогли ее вылечить. Как рассказал певец, причиной болезни могла стать обычная инфекционная болезнь.

"Она очень агрессивная и динамично развивается эта болезнь. Это приобретенное, аутоиммунная проблема, только второе, а первое, это вызвано инфекцией банального стрептококка, который находится в головном мозге. Эта болезнь постоянно мигрирует, ее постоянно с чем-то ошибочно ассоциируют. Она лечится иммуноглобулинами и высокими дозами антибиотиков. Есть случаи, есть врач в Украине, который говорит, что он вылечил нескольких человек, но они были взрослые. Второй протокол, это банальная химиотерапия против опухоли", — рассказал музыкант.

По его словам, сейчас 16-летний парень имеет совокупность различных симптомов и болезней, среди которых, нейропсихиатрические заболевания ребенка, совокупность определенных особенностей, поведенческие симптомы и не только.

"Там присоединяется еще аутоиммунная проблема. В конце концов, ты имеешь там синдром Туретта. Плюс признаки острого психоза, плюс биполярное расстройство, плюс синдром дефицита внимания, это самое легкое, что может быть, плюс мании какие-то, даже шизоидного типа. И еще куча всего. И ажитации регулярные. Ты не можешь расслабиться рядом со своим ребенком. Он может не спать сутки, потом заснуть следующие сутки, потом заснуть в день. Он может просто кричать в течение нескольких часов", — уточнил Харчишин.

Музыкант также признался, что они с женой надеялись на гормональные возрастные изменения в организме сына, которые могли вызвать улучшение состояния сына, но пока его состояние без изменений. Харчишин признался, что болезнь сына, это худшее, что он переживал в своей жизни.

Напомним, ранее мы писали, что Валерий Харчишин объяснил, почему артисты заслуживают бронирования от армии.

Кроме этого, Фокус писал, фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал о сыне, который служит в ВСУ.