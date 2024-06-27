"Запакував патруль поліції": фронтмена гурту Our Atlantic Віктора Байду мобілізували до армії

Віктор Байда розповів, як разом з Володимиром Остапчуком проходив ВЛК, однак його мобілізували, а телеведучому дали відстрочку.

Фронтмен гурту Our Atlantic Віктор Байда, заявив, що його примусово мобілізували в армію. Про це він розповів у себе на сторінці в Інстаграм.

За словами Віктора, сталося це 19 червня, його та ще декількох людей привезли працівники поліції в Щербакова в поліклініку для проходження ВЛК. Однак по дорозі в лікарню у працівників поліції неодноразово ламалась автівка через, що їм тричі змінювали автомобіль.

Вже у лікарні музикант зустрів телеведучого Володимира Остапчука, який також проходив військово-лікарську комісію. Допомагали йому зробити це без черг поліцейські.

Як пояснив Віктор Байдак, одразу після проходження лікарів, його та ще кількох осіб повезли в ТЦК, зокрема з Володимиром, вже там Віктору та іншим чоловікам сказали, що додому вони вже не повернуться.

"У всіх почалась паніка, адже інформації нам майже не надали. Згуртувавшись ми обговорювали можливі варіанти подій. Остапчук сказав, що у нас немає вибору і ми всі повинні служити. Не дивлячись на перевищення повноважень поліції та ТЦК питання тут тільки до Міноборони, які не спроможні вирішити проблеми мобілізації на третьому році повномасштабного вторгнення", — написав фронтмен.

За його словами, вже о 23:00 він з іншими чоловіками вже сиділи в автобусі чекаючи коли їх відвезуть в розподільчий пункт на ДВРЗ. Однак з семи людей не забрали лише Володимира, який, за словами Віктора Байди, отримав відстрочку від армії на місяць після дзвінка другу у ВР.

Натомість Володимир Остапчук у себе на сторінці в інстаграм пояснив свою сторону ситуації. Телеведучий також уточнив, що Віктор Байда розповів йому, що спочатку отримав повістку на оновлення даних, однак він не з’явився у ТЦК, через що його затримали і привезли на проходження ВЛК уже примусово.

"Після того, як йому сказали, що він йде служити, він підбурював всіх телефонувати в поліцію і намагався будь-яким способом уникнути мобілізації. Ось відповідь на запитання, чому він мобілізований. Ніяк не тому, що хтось рівніший", — написав Остапчук.

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