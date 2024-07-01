Брат Сергія Танчинця загинув на війні

Брат Сергія Танчинця з перших днів пішов воювати на фронт. Загинув чоловік під час виконання бойового задання.

На війні загинув брат соліста українського гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця Дмитро Чендей. Про це артист повідомив у себе на сторінці у Фейсбук вчора, 30 червня.

Сергій Танчинець уточнив, що брат пішов воювати з перших днів повномасштабної війни в Україні. Однак, днями загинув на фронті.

Реакція громадськості

Новина про втрату в родині викликала реакцію шанувальників гурту "Без обмежень", які почали висловлювати свої слова підтримки фронтмену: "Царство небесне Герою України! Співчуваю …", "Співчуваю вам…", "Вічна і Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким", "Щиро співчуваю всім, хто любив! Слава Україні! Героям слава!", "Я не вірю!!! Не можу зрозуміти, як же так!!!!", "Охтиж…. Щирі співчуття, Сергію, всій вашій родині….".

Хто такий Дмитро Чендей

Відомо, що Дмитро Чендей народився у с.Новоселиця Тячівського району. З перших днів повномасштабної війни пішов захищати Батьківщину на фронт. До війни Дмитро працював технічним експертом в Citrus.ua.

Загинув під час виконання бойового завдання 29 червня. Чоловік отримав травми несумісні з життям, у результаті чого помер. Разом із Дмитром загинув і його 19-річний побратим Артем.

Лист Дмитра Чендея, чому він пішов на війну

Мама загиблого Дмитра опублікувала лист сина, в якому він писав, чому він пішов на фронт. Чоловік не вважав себе героєм і пішов на війну, щоб захистити інших українців.

Лист солдата

Нагадаємо, раніше ми писали, що сопілкар гурту Kazkа пішов служити в армію.

Крім цього, Фокус писав, що фронтмена гурту Our Atlantic Віктора Байду мобілізували до армії.