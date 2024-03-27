Таня Пренткович та Андрій Гонковський тепер живуть в Португалії - блогер

Таня Пренткович та Андрій Гонковський після скандалу з Мальдівами вирішили покинути Україну і не повертатися на Батькіщину.

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Блогерка мільйонниця Тетяна Пренткович та її молодий бойфренд Андрій Гонковський після скандалу з Мальдівами переїхали жити в Португалію. Про це у себе в телеграм-каналі повідомив відомий український блогер-пліткар Богдан Беспалов.

Зокрема, ще на початку 2024 року блогерська пара оскандалилася через виїзд Андрія Гонковського за кордон під прикриттям волонтера. Все через те, що його у цей час поки по документах він виїхав в Польщу як волонтер по допомогу Україні, насправді він перебував на відпочинку зі своєю дружиною та дітьми на Мальдівах. Тоді блогерка Пренткович у відповіді одній зі своїх підписників заявила, що її чоловік заслужив на відпочинок, адже зробив чимало добрих справ.

Вже згодом сам Андрій прикинувся, що не планував відпочинок на Мальдівах, а просто за збігом обставин мав кілька днів, щоб побути з рідними. і він скористався цією можливістю. На фоні скандалу, який виник, українці накинулися на родиною з хвилею хейту, дійшло навіть до того, що почали погрожувати їм та їх дітям.

Вже через майже 1,5 місяця Андрій Гонковський вийшов на зв’язок до шанувальників і зізнався, що вони з родиною переїхали. Тоді блогер натякнув, що тепер вони житимуть за кордоном.

Фото: Instagram

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За його словами, до такого рішення їх підштовхнули погрози у бік дітей. І якщо ще рік тому він категорично не хотів покидати Україну і хотів жити виключно в ній, то тепер він змінив свою думку. Де саме оселилася родина блогери не захотіли розповідати.

Вже згодом з’ясувалося, що після скандалу з Мальдівами Андрій Гонковський не повертався в Україну. Таким чином волонтерський виїзд Андрія затягнувся на два місяці.

Судячи з усього блогер поки не планує повернення на батьківщину. Адже, як стверджує Богдан Беспалов, зараз родина Прентковича та Гонковського живуть за кордоном.

"Ексклюзив від наших кошенят: Пренткович і Гонковський зараз в Португалії. Переживають несправедливий хейт від українців на сонячному березі… Втомились від війни, від хейту і скоро так будуть сипатись більшість, хто за ці два роки вдягав маску патріотів та емпатів. Кримській мушлі окремий привіт", — написав блогер.

Богдан Беспалов про Пренткович і її бойфренда

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