Блогерша Пренткович, которая вместе с мужем сбежала из Украины, беременна

Таня Пренткович в третий раз станет мамой. Сейчас блогерша живет в Португалии.

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32-летняя украинская блогерша из Тернополя Таня Пренткович, за которой в сети инстаграм следят более миллиона подписчиков, сообщила, что в третий раз станет мамой. О своей беременности семья блогеров рассказала в интервью на канале Okay Eva.

В частности, сейчас Таня Пренткович вместе со своим мужем Андреем Гонковским живут в Португалии. Семья выехала туда в начале 2024 года после скандала с Мальдивами. Тогда семью блогеров захейтели из-за отдыха Андрея, который выехал как волонтер в Польшу, а оказался на отдыхе на Мальдивах. Как впоследствии рассказывала пара, из-за массового осуждения украинцев на них начали сыпаться не просто оскорбительные комментарии, но и они начали получать угрозы и анонимные звонки, из-за чего приняли решение выехать за границу.

Так, в интервью семья, обсуждая вопрос возвращения в Украину, признались, что оба скучают по родине, но пока они не будут чувствовать, что это место безопасно для них с детьми, они возвращаться все же не будут.

В разговоре Андрей Гонковский решил также рассказать, что сейчас его гражданская жена, Таня, в третий раз беременна. В частности, совместно пара уже имеет одного сына Адама, которому исполнилось два года. Кроме этого, блогерша имеет от предыдущего брака сына Ивана. Как впоследствии рассказала сама Пренткович, сейчас она на ранних сроках беременности — ориентировочно 5 недель.

На вопрос Евы Коршик, кого же пара хочет больше, мальчика или девочку, Андрей ответил, что чувствует, что будет мальчик, зато Таня заявила, что надо настраиваться на то, что будет девочка.

Напомним, ранее мы писали, что Таня Пренткович рассекретила, куда эмигрировала ее семья после скандала с Мальдивами.

Кроме этого, Фокус писал, что муж блогера Тани Пренткович ответил, считает ли себя предателем из-за того, что уехал из Украины.