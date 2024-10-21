"Эти люди никого не убили": известная блогерша встала на защиту Александра Волошина и Тани Пренткович

По словам Людмилы Луцук, скандалы, которые возникли вокруг Александра Волошина и семьи Тани Пренткович — гиперболизируют.

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Известный украинский блогер Людмила Луцук (Люда из Голливуда), за которой в сети Инстаграм следит более 1,4 миллиона подписчиков, высказалась о скандале с блогерами-коллегами, которые уехали за границу. Свое видение ситуации инфлюенсерка высказала в интервью Василию Тимошенко.

Так, Людмила Луцук заявила, что не является поклонницей Александра Волошина, а вот с Таней Пренткович она дружит. Относительно скандала с коллегами Луцук заявила, что считает преувеличением тот хейт, который начал сыпаться на них, ведь эти люди на самом деле не сделали ничего страшного.

"Я не являюсь фанатом Саши Волошина. Впринципе не являюсь фанатом всех блогеров, которые хайпуют и придумывают. Он любит там в гроб залезть. Это не мой контент, я не очень это люблю. Но, я считаю, что ситуацию с Сашей Волошиным, Таней Пренткович — гиперболизируют. Эти люди, никого не убили, ничего не украли, они ничего не сделали такого страшного, чтобы насколько уничтожать этих людей. Это мое личное мнение. Мне кажется, надо задаться вопросом, а почему эти люди сделали так? Какие ситуации? Что их довело? Видимо, надо решать проблему изнутри, чтобы не было больше такого, чтобы люди хотели выезжать из страны. Что происходит, что заставляет этих людей выезжать? Мне кажется, что здесь глубже чем Саша Волошин — хороший или плохой, Таня Пренткович — хорошая или плохая", — сказала Людмила Луцук.

Она призналась, что имеет хорошие отношения, что с Александром Волошиным, что с Таней Пренткович, поэтому относительно ситуаций, которые возникли вокруг них считает, что надо сначала разобраться, что привело к тому, чтобы эти люди уехали.

"С Сашей Волошиным мы переписывались еще до выезда, но в принципе так, мы как видимся, здороваемся. Таню Пренткович поддерживала в личные сообщения, мы больше общались. Я всегда лайк ставлю, всегда пишу комментарий, всегда поддерживаю. Но опять же, я считаю, что проблема в том, что люди сделали из них убийц каких-то, как будто они, какие-то прокаженные. Для меня эта гиперболизация проблемы... Ну не насколько они страшное сделали, это мое мнение", — добавила блогерша.

Людмила Луцук уточнила, что считает не справедливым, что блогеров упрекают в выезде за границу, а другим медийным людям — депутатам, политикам ничего не говорят, потому что им труднее достучаться. А вот блогеры, по ее мнению, более уязвимы к хейту.

"К сожалению, хейт виднее больше чем поддержку. Поддержку никто особо не проявляет, потому что все боятся. Это самая большая проблема. Одно дело, если бы в какой-то момент все блогеры вышли и сказали: "Мы тебя поддерживаем", не то, что поддерживаем, выразить понимание, сказать, что такая ситуация. Опять же, почему они уехали с мужем? Ситуация, которая вокруг происходит... Много проблем у нас в стране, которые надо решить и тогда бы не было подобного. Это не потому, что Таня такая плохая, или Саша такой плохой. Блин, сколько людей публичных выезжает, а виноваты блогеры. А знаешь почему, потому что к блогерам легче прикоснуться — написать комментарий, написать в директ. Депутатам не пишут", — резюмировала блогерша.

Подробности скандала с Таней Пренткович

Так, речь идет о скандале вокруг семьи блогеров Тани Пренткович и Андрея Гонковского, который возник в январе 2024 года. Тогда из-за того, что Андрей оказался на отдыхе на Мальдивах вместе с женой, тогда как официально находился с благотворительным выездом в Польшу, на пару налетела волна хейта. Тогда украинцы обвинили семью в том, что пока одни воюют, другие отдыхают. По словам пары, на фоне скандала им начали угрожать, поэтому они приняли решение уехать из страны. Сейчас пара уже более полугода живет за границей. За это время Таня Пренкович забеременела в третий раз.

Подробности скандала с Александром Волошиным

Второй скандал с блогером Александром Волошиным возник летом 2024 года. Сначала Александр у себя в Инстаграме несдержанно высказался о войне между Россию и Украиной и заявил о необходимости договоренностей. Из-за этих слов блогер оказался в базе Миротворец. Впоследствии Волошин начал фигурировать в скандале с деньгами, которые он собрал на помощь больнице "Охматдет", в которую попали российские ракеты. Тогда его обвинили в краже 5 миллионов гривен. Впоследствии Волошин предоставил отчет о расходах. Однако уже через месяц стало известно, что блогер выехал из Украины и сейчас находится за границей (в Дубае). Выезд Александра приобрел такой резонанс, что инфлюенсерка и интервьюерка Рамина Эсхакзай провела собственное расследование в котором рассказала, что Волошин заблаговременно готовил выезд из страны. Уже после выпуска программы Рамина заявила, что передала все доказательства о выезде Волошина правоохранительным органам. По ее словам, вполне вероятно, что Александра Волошина могут объявить в международный розыск.

Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер впервые прокомментировала побег Александра Волошина за границу.

Кроме этого, Фокус писал, что Анна Тринчер прокомментировала слухи о романе с известным певцом.