Муж блогера Тани Пренткович Андрей Гонковский признался, вернется ли в Украину (видео)

Андрей Гонковский выехал за пределы Украины после начала полномасштабной войны, а именно в январе 2024 года. Блогер уже полгода живет за границей.

Блогер Андрей Гонковский, который является мужем блогера Тани Пренткович, признался, планирует ли вернуться в Украину после скандала с Мальдивами. Подробностями он поделился в совместном интервью с женой о ситуации с отдыхом на Мальдивах.

В частности, Андрей Гонковский признался, что скучает по родным и друзьям и очень хочет вернуться в Киев, однако пока он к этому не готов. Блогер объясняет, что сейчас считает опасным возвращаться в Украину, поскольку он до сих пор получает угрозы из-за отдыха на Мальдивах.

"Точно вернусь. Очень хочу это сделать, но сейчас чувствую, что это еще опасно. Еще недавно были и угрозы, и анонимные звонки, и на самом деле я здесь себя на 100% не чувствую себя в безопасности. Скорее всего немного позже", — сказал Андрей Гонковский.

Скандал с Мальдивами

Андрей Гонковский и Таня Пренткович — семья блогеров, которые стали фигурантами скандала из-за отдыха Андрея на Мальдивах. Произошло это в начале 2024 года.

Таня Пренткович вместе с детьми находилась на отдыхе, в то время, как у себя в инстаграм Андрей показывал, что находится на благотворительном мероприятии в Варшаве. Однако, отдыхающие сделали фото на котором зафиксировали, что Андрей Гонковский отдыхает с семьей на Мальдивах.

Как впоследствии объяснил блогер, он имел несколько свободных дней поэтому решил присоединиться к семье. Андрей Гонковский признался, что выехал из Украины благодаря государственной программе "Шлях", как волонтер. Из-за этого семью массово начали хейтить. На фоне скандала на семью начали сыпаться угрозы, из-за чего блогеры приняли решение уехать из Украины . Сама же Татьяна Пренткович вернулась в Украину, а вот сам Андрей Гонковский так и остался за границей. Впоследствии выяснилось, что семья живет в Португалии.

Напомним, ранее мы писали, что муж блогера Тани Пренткович Андрей Гонковский признался, как уехал из Украины.

Кроме этого, Фокус писал, что Татьяна Пренткович показала, куда они переехали с мужем.