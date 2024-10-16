Анна Тринчер прокомментировала слухи о романе с известным певцом

В последнее время вокруг личной жизни певицы бурлит немало слухов. После того, как она рассталась с блогером Александром Волошиным поклонники в ожидании новых отношений артистки.

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23-летняя украинская певица Анна Тринчер, которая недавно презентовала новую песню в коллаборации с певцом Cheev (настоящее имя Влад Чижиков) на песню "Не знаю", призналась, были ли между ними романтические отношения. Подробностями личной жизни артистка поделилась в комментарии изданию Факты ICTV.Life.

Так, артистка призналась, что за кулисами действительно бушевала страсть и любовь, ведь того требовали сценические образы артистов. Тринчер добавила, если у поклонников возникли такие мысли об их романе, это значит, что они оба удачно вжились в свои образы и смогли передать те чувства, которые передает песня.

Тринчер добавила, что в кадре с Владом они действительно были любовниками, однако уже после завершения съемок превратились в коллег. Артистка убеждена, что в тандеме они прекрасно взаимодействовали, поэтому она очень гордится результатом их совместной работы.

Певица заявила, что считает Влада невероятно талантливым артистом, однако все же не может подтвердить того, что они больше чем коллеги.

"С самого начала было понятно, что у нас есть общая цель — создать что-то действительно стоящее, поэтому плодотворное сотрудничество сложилось почти сразу. Мы не просто быстро нашли общий язык, а почувствовали, что вместе нам работается легко и органично. Можно сказать, что мы достигли профессионального взаимопонимания, и это очень помогло в работе", — резюмировала певица.

Заметим, ранее мы писали, что известный блогер заявил о романе с Анной Тринчер. Пока певица не прокомментировала эту информацию.

Кроме этого, Фокус писал, что Анна Тринчер впервые прокомментировала побег Александра Волошина за границу.