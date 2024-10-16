Известный блогер заявил о романе с Анной Тринчер

Слухи о романе Анны Тринчер и Леона появились еще в апреле 2024 года, однако официально пара не подтверждала информацию.

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Украинский блогер Леон, который был главным героем в клипе Анны Тринчер на песню "Бар за баром" заявил, что имел роман с певицей. Об этом он рассказал на YouTube-канале "Уролог Наумчук".

Так, Леон утверждает, что его близкие отношения с Аней начались после того, как он съехал, тогда еще от жены, Кристины Бычковой. Тогда он тесно общался с певицей, однако впоследствии между ними произошла ссора. Из-за недоразумения, между Аней и Леоном был разговор, что все, что между ними было останется в тайне. Такую инициативную проявила Аня, поэтому Леон согласился.

54:46 Об отношениях с Аней Тринчер

Уже впоследствии блогер очень обиделся на Тринчер. По его словам, певица имела разговор с его женой, которой рассказала все подробности их взаимоотношений, хотя ранее она обещала не выносить в публичное пространство то, что между ними было.

"Для меня интим не измена, но когда вы договорились о молчании, а кто-то звонит жене и рассказывает все, то это для меня измена. Мне это рассказала моя жена", — сказал Леон.

Заметим, что слухи о романе Тринчер и Леона появились после выхода в свет клипа "Бар за баром", но тогда парочка опровергла свои отношения. Уже потом стало известно, что Леон разводится со своей женой Кристиной, с которой он пробыл 8 лет в браке. Тогда же в сети предположили, что причиной этому могла стать именно Анна Тринчер, но ни певица, ни блогер не подтвердил информацию. Сама же Кристина в интервью рассказала, что после развода с Леоном, ей написала Тринчер и заявила, что из женской солидарности не будет общаться с ее бывшим.

Напомним, ранее мы писали, что известная блогер Кристина Бычкова рассказала об интиме с 63-летним мужчиной за $4 тысячи.