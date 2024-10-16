Відомий блогер заявив про роман із Анною Трінчер

Чутки про роман Анни Трінчер та Леона з'явилися ще в квітні 2024 року, однак офіційно пара не підтверджувала інформацію.

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Український блогер Леон, який був головним героєм у кліпі Анни Трінчер на пісню "Бар за баром" заявив, що мав роман зі співачкою. Про це він розповів на YouTube-каналі "Уролог Наумчук".

Так, Леон стверджує, що його близькі стосунки з Анею розпочалися після того, як він з'їхав, тоді ще від дружини, Христини Бичкової. Тоді він тісно спілкувався зі співачкою, однак згодом між ними сталася сварка. Через непорозуміння, між Анею та Леоном була розмова, що все, що між ними було залишиться в таємниці. Таку ініціативну проявила Аня, тому Леон погодився.

54:46 Про стосунки з Аньою Трінчер

Вже згодом блогер дуже образився на Трінчер. За його словами, співачка мала розмову з його дружиною, якій розповіла всі подробиці їх взаємовідносин, хоча раніше вона обіцяла не виносити в публічний простір те, що між ними було.

"Для мене інтим не зрада, але коли ви домовились про мовчання, а хтось телефонує дружині і розповідає все, то це для мене зрада. Мені це розповіла моя дружина", — сказав Леон.

Зауважимо, що чутки про роман Трінчер та Леона з’явилися після виходу у світ кліпу "Бар за баром", але тоді парочка спростувала свої відносини. Вже згодом стало відомо, що Леон розлучається зі своєю дружиною Христиною, з якою він пробув 8 років у шлюбі. Тоді ж в мережі припустили, що причиною цьому могла стати саме Анна Трінчер, але ні співачка, ні блогер не підтвердив інформацію. Сама ж Христина в інтерв’ю розповіла, що після розлучення з Леоном, їй написала Трінчер і заявила, що з жіночої солідарності не буде спілкуватися з її колишнім.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відома блогерка Христина Бичкова розповіла про інтим із 63-річним чоловіком за $4 тисячі.