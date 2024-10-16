Анна Трінчер прокоментувала чутки про роман з відомим співаком

Останнім часом навколо особистого життя співачки вирує чимало чуток. Після того, як вона розлучилася з блогером Олександром Волошиним шанувальники в очікуванні нових стосунків артистки.

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23-річна українська співачка Анна Трінчер, яка нещодавно презентувала нову пісню в колаборації зі співаком Cheev (справжнє ім’я Влад Чижиков) на пісню "Не знаю", зізналася, чи були між ними романтичні відносини. Подробицями особистого життя артистка поділилася в коментарі виданню Факти ICTV.Life.

Так, артистка зізналася, що за лаштунками дійсно вирувала пристрасть та кохання, адже того вимагали сценічні образи артистів. Трінчер додала, якщо у шанувальників виникли такі думки про їх роман, це значить, що вони обоє вдало вжилися в свої образи і змогли передати ті почуття, які передає пісня.

Трінчер додала, що в кадрі з Владом вони дійсно були коханцями, однак вже після завершення зйомок перетворилися у колег. Артистка переконана, що в тандемі вони чудово взаємодіяли, тому вона дуже пишається результатом їх спільної роботи.

Співачка заявила, що вважає Влада неймовірно талановитим артистом, однак все ж не може підтвердити того, що вони більше ніж колеги.

"Від початку було зрозуміло, що у нас є спільна мета — створити щось справді вартісне, тому плідна співпраця склалася майже одразу. Ми не просто швидко знайшли спільну мову, а відчули, що разом нам працюється легко та органічно. Можна сказати, що ми досягли професійного взаєморозуміння, і це дуже допомогло в роботі", — резюмувала співачка.

Зауважимо, раніше ми писали, що відомий блогер заявив про роман із Анною Трінчер. Поки співачка не прокоментувала цю інформацію.

Крім цього, Фокус писав, що Анна Трінчер вперше прокоментувала втечу Олександра Волошина за кордон.