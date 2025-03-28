"Бороться должны все": звезда фильма "Довбуш" признался, планирует ли мобилизоваться (видео)

Известный украинский актер Алексей Гнатовский признался, готов ли присоединиться к рядам ВСУ. В частности, звезда фильма "Довбуш" раскрыл, забронированы ли от мобилизации работники его театра.

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Об этом он рассказал в интервью проекту ТСН.ua "Наодинці"

Алексей Гнатовский рассказал о своем отношении к мобилизации

Гнатовский не стал прямо отвечать, есть ли у него бронь, но сказал, что часть его коллег из Ивано-Франковского государственного театра пока не подлежат мобилизации, будучи забронированными. В частности, в театре есть люди, вернувшиеся с фронта, которые воюют сейчас.

"Это циклический процесс. Мы сейчас во времени войны. Бороться за страну должны все. То есть, вся страна должна бороться за независимость. Это не часть общества, не когорта смельчаков, которые на фронте, а все общество", — подчеркнул актер фильма "Довбуш", добавив, что в нужно быть или в ВСУ, или для ВСУ.

Относительно своей мобилизации, то Гнатовский признался, что уже давно думает о том, чтобы стать на защиту Украины. В частности, он даже рассматривал подразделения и бригады, частью которых мог бы стать в будущем.

"Я поддерживаю связь со многими бригадами, потому что я по волонтерской линии часто это делаю, я часто езжу на фронт. Я уже говорил со многими друзьями, что у меня есть варианты куда. Я понимаю место, я понимаю направление... Я понимаю, где может быть это эффективным", — отметил актер.

В частности, Алексей Гнатовский объяснил, почему до сих пор не мобилизовался. Актер убежден, что больше пользы приносит в тылу, ведь за вечер на аукционе может собрать 18 млн грн. А в месяц сумма помощи украинским защитникам со спектаклей может достигать 300-500 тысяч грн.

"Меня останавливает то, что я сейчас в театре работаю. Это не то, что означает, что оно мне не дает это сделать. Я понимаю, что, ведя аукционы, которые я сейчас делаю для победы, это большие средства. Когда собираешь за вечер 18 млн грн, я на фронте этого не сделаю. Отсюда мне удается больше аккумулировать средств, играя свои спектакли", — признался звезда "Довбуша".

Напомним, в конце 2023 года Алексей Гнатовский раскритиковал родителей детей, которые говорят на русском языке.

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