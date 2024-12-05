"Готова піти на фронт": акторка Анастасія Пустовіт розповіла про коханого у ЗСУ, окупацію і будні в Запоріжжі

Анастасія в день інтерв'ю була у Запоріжжі під час масштабного обстрілу ЗС РФ. За її словами, такі ранки вже стали для неї буденністю.

Анастасія Пустовіт, зірка серіалів "Акушерка" та "Коли падають дерева", дала інтерв'ю та розповіла про свою волонтерську діяльність і творчі плани. Її останньою роботою стала чотирисерійна воєнна драма "Шлях", яка вийде 5 грудня, до Міжнародного дня волонтера на каналі 2+2. Анастасія зіграла самовіддану волонтерку, яка рятує людей, ризикуючи власним життям. Про це та плани вступити до лав ЗСУ вона розповіла виданню Viva!

5 грудня виходить серіал за участю Анастасії Пустовіт

Акторка, яка родом із Херсонщини, зізналась, що у Запоріжжі перебуває через свого хлопця-військового.

"Він з перших днів війни пішов добровольцем, служить на цьому напрямку. Тому Запоріжжя для нас — місто зустрічей. Як тільки у мене випадають вихідні, а в нього — можливість вирватись на кілька днів на перепочинок, одразу їду до нього. Так живемо вже три роки… Перший рік було важко, особливо, коли він був піхотинцем, у полях. Зараз вже трохи легше", — розповіла Анастасія Пустовіт.

Вона каже, що була змушена взяти паузу на три місяці від усієї роботи та зосередилась на собі, та намагається повернутись до акторської професії, тому що останні два з половиною роки була більше зосереджена на волонтерстві.

"Але ж мені треба за щось жити, акторство – це мій хліб. Сидіти на шиї в батьків чи свого хлопця для мене неприпустимо. І для стабілізації мого психологічного стану теж дуже важливо трішечки дати собі життя, окрім війни, не так глибоко бути зануреною в неї. Але волонтерські проєкти я не залишаю", — розповіла акторка. Раніше вона казала, що хоче піти на фронт і не полишила ці плани. Зараз Пустовіт готується та вчиться.

" Такі думки є, я спілкуюся з військовими на цю тему, але це не означає, що я вже завтра готова піти. Потроху готуюсь, вчуся. Пройшла заняття з надання першої медичної допомоги. Скоро, сподіваюсь, у мене буде заняття з тактичної медицини, з одним із колишніх бійців, який зараз веде професійні курси. У нас дійсно велика кількість жінок воює, але армія не особливо готова до глобальної мобілізації саме жінок, на мою думку. І тут теж треба думати, обирати підрозділ, де можна бути дійсно корисною", — Пустовіт зауважила, що зріло оцінює свої можливості та розуміє, що боєць-штурмовик чи бойовий медик з неї навряд вийде. Вона припускає, що могла б керувати дронами, але поки закриває потреби різних підрозділів у чому їй допомагає медійність.

Тому роль волонтерки у стрічці "Шлях" була їй дуже близька. Хоча повертатись навіть на знімальному майданчику в російську окупацію було важко.

"У перший день війни ми поїхали в Немішаєве, куди сім'я переїхала ще в 1996 році. Ми навіть не підозрювали, що опинимося в окупації. Тоді я не відчувала особливого страху, бо психіка була мобілізована на те, щоб вижити. Страх з'явився після того, як виїхали з окупації, коли небезпека минула. Буквально одразу в мене стався проєкт у Польщі, який вийшов на стрімінговій платформі Netflix. Я зіграла українку, яка виїхала під час повномасштабного вторгнення до Польщі. В цьому проєкті я й виплеснула всі свої емоції", — згадує акторка.

Анастасія Пустовіт знімалась у Польщі

Нині вона впевнена, що треба знімати українське кіно навіть під час війни, головна умова – воно має бути якісним.

"Кіно про війну має бути, бо це наше спілкування з західним глядачем. Якщо ми не покажемо нашу точку зору на цю війну, за нас це зроблять росіяни. І вони це роблять.Також для наших глядачів маємо робити якісне кіно, щоб вони не споживали російський контент", — заявила акторка.

Вона і зараз переживає за свої рідних та знайомих, які опинились в окупованому російськими військами Скадовську. Але вважає, що не треба занурюватись у зневіру.

"Позбавляти себе якихось задоволень – це все одно, що позбавляти себе життя. Я пройшла через це й опинилася в депресії. Через надмірне навантаження, позбавлення себе якихось маленьких винагород, прийшло вигорання. Довелося працювати з цим станом. Тому зараз я намагаюсь ні в чому собі не відмовляти, отримувати позитив з усього… Не вбило – значить, треба жити далі… Війна висмоктує життя, вона неприродна. Я не готова втрачати своє життя, щоб бути постійно в депресії. Тому намагаюсь змінити, що в моїх силах, і не витрачати час на те, що змінити не можу", — резюмувала Анастасія Пустовіт.

Нагадаємо, український актор Олександр Рудинський знявся в новому шпигунському серіалі "Агентство", продюсером якого став Джордж Клуні. Також у проєкті знялися Майкл Фассбендер, Річард Гір і Джеффрі Райт. Герой Олександра Рудинського з'являється в 2, 3, 9 та 10 серіях шпигунської картини Клуні.