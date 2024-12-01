Український актор Олександр Рудинський зіграв в одному серіалі з Річардом Гіром (фото, відео)

Продюсером картини із 10 серій став Джордж Клуні. Персонаж Рудинського — український військовий.

Український актор Олександр Рудинський знявся в серіалі Джорджа Клуні. Кадрами зі зйомок він поділився у своєму Instagram.

Українець зʼявився в новому шпигунському серіалі "Агентство", продюсером якого став Джордж Клуні.

Також у проєкті знялися Майкл Фассбендер, Річард Гір і Джеффрі Райт. Герой Олександра Рудинського з'являється в 2, 3, 9 та 10 серіях шпигунської картини Клуні.

"Що для мене особливо важливо, це тема України, яка проходить лінійно через увесь сюжет… Мій персонаж — Саша Бутенко, український військовий, який виконує завдання під прикриттям лікаря як на підконтрольній, так і на окупованій території України", — говорив актор в інтервʼю Harper's Bazaar.

Олександр Рудинський

Зокрема, Олександр Рудинський зізнався, що йому далося найважче під час зйомок.

"Найскладніше для мене було перебувати далеко від сім’ї. Це, мабуть, єдине, що давалося важко. Усе інше пройшло чудово, адже я давно мріяв про цей проєкт і працював над собою, щоб опинитися на такому рівні", — зазначив актор.

Трейлер серіалу "Агентство"

Зазначимо, що раніше Олександр Рудинський також знявся в серіалі від Netflix "Декамерон".

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