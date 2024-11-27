"Гра в кальмара": чим здивує глядачів другий сезон серіалу (відео)

У новому сезоні глядачі побачать не тільки нових персонажів, а й уже знайомих героїв. Прем'єра серіалу запланована на 26 грудня.

26 грудня виходить один із найбільш довгоочікуваних проєктів Netflix, другий сезон південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", і з цієї нагоди стримінговий сервіс випустив офіційний трейлер шоу.

Події відбуваються через майже три роки відтоді, як Сон Гі Гун, який дивом вижив у пекельній грі зі смертельними ставками, відмовився летіти до США і поклявся розібратися з організаторами фатальної забави.

Трейлер другого сезону "Гри в калмара"

У кадрі — нова група людей, яка заманюється в смертельну гру, до того ж одну людину заманює один із культових охоронців шоу в червоному костюмі та чорній масці з намальованою на ній фігурою. Гі Хун, переможець минулої гри, як і обіцяв, вирішує брати участь. Далі показано низку знайомих моментів, коли в гру вводяться нові персонажі. На запитання про те, чому він повернувся в цей проєкт, Гі Хун робить екстремальну заяву: "Гравці повинні битися з творцями гри".

Другий сезон міститиме фірмові елементи, але з деякими варіаціями. Зокрема, Гі Хун тепер є досвідченим гравцем, а не нещасною жертвою системи.

Трейлер продовження "Гри в кальмара" також натякнув на те, як цей сезон вийде за рамки ігор. У швидкоплинний момент сцена переходить до озброєних людей у якомусь лісі. Це свідчить про те, що можуть бути аутсайдери або, можливо, навіть люди, що працюють із Гі Хуном, які атакують фортецю ззовні. Революція головного героя проти творців гри також передбачає інший тип битви, навіть якщо в ньому все ще є деякі класичні ігри, як-от "Red Light Green Light".

"Гра в кальмара" викликала фурор у всьому світі, коли вийшла 2021 року. За сюжетом, сотні людей, які перебувають у скрутному фінансовому становищі, змагаються одна з одною в серії дитячих ігор зі смертельними наслідками. До акторського складу першого сезону увійшли Лі Чон Чже, Пак Хе Су, Нандіто Хідаяттулла Путра, Ясуші Івакі та Ві Ха Джун. Серіал виграв шість премій "Еммі", зокрема премію "Видатний актор у драматичному серіалі" (Лі Чон Чже).

Раніше Фокус писав, що учасниця реаліті-шоу "Гра в кальмара" назвала суму, які отримують ті, хто вибув.